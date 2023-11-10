10:05 (мск), источник: ИА Башинформ
В Башкирии продолжает расти число заболевших коронавирусом
В Башкирии с каждым днем растет число заразившихся новой коронавирусной инфекцией.
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Так, по данным регионального минздрава, за минувшие сутки COVID-19 выявлен у 125 жителей республики. Для сравнения, днем ранее заболели 122 человека. Всего с начала пандемии болезнь перенесли 375 328 человек.
Сейчас в больницах получают лечение 150 пациентов, из них 80 — старше 60 лет. Амбулаторно восстанавливаются 1416 заболевших.
Напомним, ранее «Башинформ» писал о том, что глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова сообщила, что в этом сезоне прививка от коронавируса не нужна.