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11:29 (мск), источник: МК.RU Хабаровск

Осенним ледоставом на Амуре любуются хабаровчане: фото

На Амуре у Хабаровска начался ледостав.

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фотографии
22
фотографии
22
фотографии

Он означает то, что совсем скоро река замерзнет. Но пока лед только встает, у хабаровчан есть возможность полюбоваться на это красивое природное явление. Особенно это касается тех, кто пропустил весенний ледоход. Но не забудьте одеться теплее и взять горячий чай с собой! Насладиться видом больших льдин можно и в нашем фоторепортаже.

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Осенним ледоставом на Амуре любуются хабаровчане: фото
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