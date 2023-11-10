11:29 (мск), источник: МК.RU Хабаровск
Осенним ледоставом на Амуре любуются хабаровчане: фото
На Амуре у Хабаровска начался ледостав.
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Он означает то, что совсем скоро река замерзнет. Но пока лед только встает, у хабаровчан есть возможность полюбоваться на это красивое природное явление. Особенно это касается тех, кто пропустил весенний ледоход. Но не забудьте одеться теплее и взять горячий чай с собой! Насладиться видом больших льдин можно и в нашем фоторепортаже.