09:49 (мск), источник: Комсомольская правда
Амфитеатру в Волгограде потребовался ремонт
В Волгограде за 700 тыс. рублей замажут трещины на амфитеатре.
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Амфитеатр на Центральной набережной Волгограда был открыт чуть больше года назад, но ему снова потребовался ремонт. На объекте образовались трещины, которые планируется как можно скорее скрыть. В городе объявили торги по поиску подрядчика, который покрасит поверхности монолитного бетона, примыкающего к трещинам здания амфитеатра.
Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на портал госзакупок, на ремонт объекта выделено 733 тысячи рублей. Заказчиком работ выступает Городской молодежный центр «Лидер». Закрасить трещины подрядчик должен в течение 30 дней после подписания контракта. При этом работы не должны проходить при температуре воздуха ниже −10 градусов.
Напомним, амфитеатр вместе с благоустроенным участком нижней террасы набережной открыли в сентябре 2022 года на День города. Уже менее чем через две недели на верхней площадке начали менять плитку, также образовались трещины, из-за дождя на сцене появились огромные лужи. Еще на новом участке набережной вдруг перестали работать фонари.
В марте 2023 года на пешеходной эстакаде перед амфитеатром поднялась и поехала плитка. Подрядчику пришлось менять ее по гарантии, которая составляет 5 лет. Прошлым летом дождь устроил потоп внутри амфитеатра во время фестиваля ТриЧетыре.