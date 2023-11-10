В Омской области ожидаются перебои в телевещании

«13−19 ноября возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями», — сообщили в РТРС.
Перебои возможны в следующих населенных пунктах:
РТРС-1, РТРС-2 08:00 — 14:00.
РТРС-1, РТРС-2 06:00 — 14:00.
РТРС-1, РТРС-2 06:00 — 14:00.
РТРС-1, РТРС-2 06:00 — 12:00.
РТРС-1, РТРС-2 06:00 — 14:00.
РТРС-1, РТРС-2, Радио России 06:00 — 14:00.
РТРС-1, РТРС-2, Радио России 06:00 — 14:00.
РТРС-1, РТРС-2 08:00 — 14:00.
*Указывается московское время.
По данным РТРС, в это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. При этом некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий.