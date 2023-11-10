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11:20 (мск), источник: СуперОмск

В Омской области ожидаются перебои в телевещании

Пресс-служба Российской телевизионной и радиовещательной сети в пятницу, 10 ноября 2023 года, предупредила о возможных перебоях в теле- и радиовещании на территории Омской области.

«13−19 ноября возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями», — сообщили в РТРС.

Перебои возможны в следующих населенных пунктах:

Михайловка.

14 ноября.

РТРС-1, РТРС-2 08:00 — 14:00.

Неверовка.

13 ноября.

РТРС-1, РТРС-2 06:00 — 14:00.

Неверовка.

14 ноября.

РТРС-1, РТРС-2 06:00 — 14:00.

Саргатское.

16 ноября.

РТРС-1, РТРС-2 06:00 — 12:00.

Цветнополье.

15 ноября.

РТРС-1, РТРС-2 06:00 — 14:00.

Шербакуль.

16 ноября.

РТРС-1, РТРС-2, Радио России 06:00 — 14:00.

Шербакуль.

17 ноября.

РТРС-1, РТРС-2, Радио России 06:00 — 14:00.

Щербаки.

15 ноября.

РТРС-1, РТРС-2 08:00 — 14:00.

*Указывается московское время.

По данным РТРС, в это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. При этом некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий.

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