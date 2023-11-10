10:08 (мск), источник: ИА Башинформ
В Башкирии статистики подсчитали молодежь
Сегодня, 10 ноября, отмечается Всемирный день молодежи.
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Напомним, в декабре 2020 года внесли правки в закон «О молодежной политике в РФ», согласно которым к молодежи относят граждан от 14 до 35 лет включительно. В честь праздника специалисты Башстата подсчитали молодых людей, проживающих в Башкирии.
Так, на начало 2023 года численность молодежи составила 1084,4 тысячи человек, это 26,6% от общей численности населения республики. Доля молодежи до 20 лет составляет 25,8%, от 20 лет до 24 года — 18,8%, от 25 до 29 лет — 19,3%, от 30 до 35 лет — 36,1%. При этом юношей (550 тысяч человек) в республике на 2,9% больше, чем девушек (534,4 тысячи человек).
В 2022/23 учебном году в университетах республики обучались 99 тысяч студентов. В колледжах и училищах — 110,6 тысячи человек. 85 тысяч молодых людей обучались по программам подготовки специалистов среднего звена, 25,6 тысячи — по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих. Чаще всего студенты выбирают специальности экономического и юридического профиля, информационных технологий, электро- и теплоэнергетики, горного и нефтегазового дела, машиностроения.
Молодежь составляет 34,0% рабочей силы республики. По результатам выборочного обследования за 2022 год, уровень занятости молодежи в возрастной группе 15−19 лет составил 3,6%, 20−24 года — 56,0%, 25−29 лет — 84,9%, 30−34 года — 87,6%.
В 2022 году 17,8 тысячи парней и 18,6 тысячи девушек в возрасте 14−35 лет заключили браки, из которых 85,8% женихов и 81,5% невест вступили в брак впервые. По итогам прошлого года средний возраст заключения первого официального брачного союза для мужчин составил 28,9 лет, для женщин — 26,8 лет.
Ранее «Башинформ» со ссылкой на Башстат писал о том, что наибольшее количество браков в регионе заключается в возрасте от 20 до 34 лет.