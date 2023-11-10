Семечки — воробьям, дятлам — сало: в Москве начинается ежегодная акция «Птица-синица»

О том, как правильно кормить зимой диких птиц, можно узнать на лекциях и занятиях в экоцентрах и на особо охраняемых природных территориях Москвы. Встречи экологов и орнитологов с москвичами начинаются в середине ноября и продолжаются до марта. Они проходят в рамках ежегодной акции «Птица-синица», которую организуют Департамент природопользования и охраны окружающей среды и Мосприрода. В этом году акция начнется 12 ноября.
Всего состоится около 400 бесплатных мероприятий для детей и взрослых. На интересных и познавательных лекциях москвичам расскажут, за какими птицами можно понаблюдать зимой в Москве, как правильно организовать кормление пернатых, не навредив их здоровью. На творческих занятиях ведущие научат строить разные виды кормушек. А если после посещения мероприятий появится желание более активно помогать диким птицам и зверям зимой, то можно стать волонтером. Добровольцы строят и развешивают кормушки, участвуют в подкормке птиц и зверей. Присоединиться к волонтерскому движению можно, приняв участие в эколого-просветительской акции или принеся кормушку в любой экоцентр и дирекцию природой территории Москвы. С перечнем экоакций можно ознакомиться на сайте. При наличии книжки волонтера ставится отметка об участии в экомероприятии.
До конца ноября в экоцентрах и на особо охраняемых природных территориях пройдет 15 бесплатных встреч со специалистами, лекций и мастер-классов.
Так, 12 ноября москвичи могут посетить занятие «День Зиновия Синичника». Гостей ждут в 11:00 в экологическом классе по адресу: улица Родионовская, дом 2. На встрече они узнают, какие птицы остаются зимовать на московских природных территориях. Ведущие также расскажут, чем нужно подкармливать пернатых, и объяснят, как правильно размещать кормушки. Желающим принять участие нужно заранее записаться по телефону: +7 499 557−03−48.
Экоцентр «Скворечник» (Каширское шоссе, дом 148, корпус 1) приглашает 13 ноября на лекцию «Зимний прикорм птиц». Орнитологи расскажут о птицах, зимующих в Москве, а также о том, чем они питаются и как правильно выбрать угощение для них. Лекторий начнется в 13:00. Перед посещением необходимо оставить заявку по телефону: +7 499 782−78−23.
На следующий день, 14 ноября, в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино» (улица Кузьминская, дом 10, строение 1) пройдет лекция «Птичка-синичка». На встрече гости узнают, какие виды птиц прилетают из теплых краев на зимовку. Также специалисты разъяснят, как лучше всего подкармливать пернатых в холода. Начало лекции в 14:30. Предварительно нужно записаться по телефону: +7 495 377−35−93.
На творческом занятии «Подарок для белки» участники научатся мастерить кормушки для пушистых зверьков. Они также узнают правила кормления белок зимой. Гостей ждут 17 ноября в 15:00 в экоклассе по адресу: улица Родионовская, дом 2. Записаться на занятие можно по телефону: +7 499 557−03−48.
А 24 ноября москвичей приглашают на экскурсию по Терлецкому лесопарку. Участники познакомятся с редкими видами животных, которые обитают на территории лесопарка, а также им расскажут историю создания Терлецких прудов и многое другое. Экскурсантов ждут в 14:00 у главного входа в Терлецкий лесопарк, расположенного по адресу: Свободный проспект, дом 2а. Предварительно необходимо зарегистрироваться по телефону: +7 499 367−89−18.
С полным расписанием мероприятий можно ознакомиться на сайте Мосприроды в разделе «Чем заняться».
12 ноября в нашей стране отмечается Синичкин день, он был учрежден в 2006 году.
Однако традиция подкармливать пернатых именно 12 ноября имеет глубокие корни. В эту дату также почитают православного святого Зиновия Синичника — покровителя лесных птиц и зверей.
Какие птицы зимуют в Москве
В столице остаются зимовать около 100 видов птиц. А еще примерно 20 видов прилетают в город на зиму. По наблюдениям орнитологов, посетителями кормушек являются около 20 видов пернатых: большая синица, обыкновенная лазоревка, пухляк, московка, полевой воробей, домовый воробей, чиж, обыкновенная чечетка, зеленушка, дубонос, обыкновенный снегирь, поползень, сойка, сорока, сизый голубь, галка, большой пестрый дятел, белоспинный дятел, средний пестрый дятел, седой дятел.
Приступать к постоянной подкормке диких птиц можно лишь тогда, когда установилась морозная погода (температура опустилась ниже нуля по шкале Цельсия), а на земле уже сформировался снежный покров.
Желающим позаботиться о пернатых нужно соблюдать важные правила. Так, в качестве корма нельзя использовать соленые, жареные, перченые и копченые продукты, а также хлеб, сдобу, пшено, миндаль, фрукты. Количество еды не должно быть избыточным. В кормушки нужно класть только свежую пищу. Например, семена подсолнечника привлекут воробьев и синиц, а орехи и желуди — дятлов и соек. Сушеные ягоды рябины или боярышника понравятся снегирям, дроздам, свиристелям. Если в кормушку положить кусочки несоленого сала, то на него слетятся поползни, синицы, дятлы. Щеглов и зеленушек можно угостить злаками и семенами диких трав.
Какие кормушки подойдут для подкормки птиц
Обычно используются кормушки, которые по своей конструкции напоминают маленькие домики. Их делают открытыми, чтобы птицы могли свободно залетать, а над кормовым столиком сооружают крышу, защищающую от снега. Тем, кто хочет самостоятельно изготовить домик для кормления, нужно учесть несколько правил.
Стационарную кормушку изготавливают из дерева. Ее конструкция состоит из крыши и кормового столика с бортиками. Крыша должна быть покатой, чтобы на ней не скапливался снег. Подвесные кормушки можно сделать из дерева, фанеры, джутовых ниток. Двускатная крыша должна закрывать основание и выступать за него на несколько сантиметров. Таким образом корм будет защищен от осадков.
Предстоящей зимой специалисты экоцентров и особо охраняемых природных территорий будут ежедневно подкармливать птиц. Им окажут помощь волонтеры.
В прошлом году в акции «Птица-синица» приняли участие пять тысяч добровольцев. Москвичи отремонтировали и развесили 210 кормушек, а также изготовили около 300 съедобных кормушек.