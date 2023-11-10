13:56 (мск), источник: Комсомольская правда
Фокусник-акушер и Дед Мороз-байкер: пять самых необычных людей Крыма
«Комсомолка» составила ТОП-5 необычных людей Крыма.
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В Крыму и Севастополе проживают 2,5 миллиона человек. Каждый из них индивидуален — кто-то уникален с рождения, а кто-то буквально «сделал» себя сам, изменив внешность или развивая сверхспособности. «КП-Крым» собрала истории необычных людей, которые отличаются от других, а кто-то даже считает их странными.
САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ МАЛЬЧИК В КРЫМУ.
Рост Володи Солодкова — чуть более 90 сантиметров. Но это не мешает 12-летнему подростку играть на сцене, сниматься в кино и участвовать во всевозможных телевизионных шоу. Володя родился абсолютно здоровым ребенком, но в два года иммунная система дала сбой. Врачи диагностировали ювенильный ревматоидный артрит и назначили гормональные препараты. С тех пор рост мальчика сильно замедлился. Несмотря на то, что парень значительно ниже сверстников, выглядит он гораздо старше своих лет, а его умению искрометно шутить позавидует любой взрослый. В свои 12-ть Вова — уже профессиональный стендап-комик, у него почти 2,5 миллиона подписчиков в Youtube, кроме того, он пишет книгу, которую семья планирует издать.
ФОКУСНИК-АКУШЕР.
У фокусника Валерия Диво 12 детей и 10 внуков. Причем каждый из них появился на свет при участии Валерия. Он разработал свою методику родов, которая «пришла к нему во сне». Женщины в его семье рожают в воде, пуповину ребенку не отрезают (она пересыхает и отпадает сама), через час после родов младенца обливают холодной водой, чтобы сформировать крепкий иммунитет, а родовую смазку не смывают ради здоровой кожи. Такие роды Валерий Диво принимал уже тысячу раз! При этом дети фокусника не ходят в школу и не мечтают о высшем образовании, не посещают врачей и не делают прививки. В таком воспитании профильные службы ничего плохого не видят, ведь дети растут в любви и заботе.
КРАСАВИЦА «С ПЕЛЬМЕНЯМИ ВМЕСТО ГУБ».
Ольга Валеева стала настоящей знаменитостью после победы на конкурсе «Королева красоты- Крым. Весна — 2022». Правда, ценители естественной женской красоты не одобрили выбор жюри. Из-за неудачного фото, попавшего в Сеть, хейтеры стали писать гневные отзывы, упрекая женщину в чрезмерном увеличении губ и огромном количестве татуировок на теле. А организаторы конкурса получили в свой адрес волну негатива из-за того, что допустили к участию колоритную, но не натуральную даму, «с пельменями вместо губ». На самом деле Ольга — заботливая мама двух дочерей и сторонница активного образа жизни. После волны хейта она устроилась работать в фитнес-клуб.
БЕСКОРЫСТНЫЙ ДЕД МОРОЗ.
Александр Неос из Симферополя уже 50 лет наряжается Дедом Морозом и дарит подарки прохожим. Причем делает это абсолютно бесплатно. Многим покажется это странным, но любовь к Новому Году и Рождеству оказалась превыше денег. Каждый год Александр Неос сам покупает подарки и раздает их на улицах. Среди его презентов нет дорогих вещей, но есть настроение, которое он дарит тем, кто с ним повстречается, и в первую очередь детям. Кстати, ко всему прочему симферопольский Дед Мороз любит погонять на байке в свободное время.
«БОСОНОГИЙ МАЛЬЧИШКА».
И хотя Сергей Ковальчук уже давно не мальчик из песни, он все также любит бродить босиком по городу. В суровой Керчи его стремление быть ближе к земле понятно не всем, но мало кто решается подойти к человеку, пропагандирующему ЗОЖ таким образом. Сергей с молодости увлекается моржеванием, а с этого года решил попробовать новый вид закаливания. На работу и с работы отныне он ходит босиком. В день преодолевает пешком несколько километров, правда, будет ли ему комфортно зимой, пока не знает.