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11:20 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В финских поездах запретят местное мороженое из-за связи с Россией

Железнодорожная компания в Финляндии прекратит продавать мороженое в вагонах-ресторанах поезда.

Железнодорожная компания VR в Финляндии прекратит продавать мороженое фирмы Froneri Finland в вагонах-ресторанах поезда. Об этом сообщает агентство Yle.

Ранее выяснилось, что многие финские бренды мороженого связаны с Россией через транснациональные материнские компании. В частности речь идёт о таких марках, как Pingviini, Ingman, Fazer, Pirkka и других.

Мороженое не будут продавать также в кафе на станции Тиккурила. Представители железнодорожной компании сообщили, что сейчас ищут замену продукции на другу, не связанную с российским производством.

Ранее spb.aif.ru писал, что популярный курорт со спа-центром на востоке Финляндии обанкротился из-за запрета на въезд россиян.

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