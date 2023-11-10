10:28 (мск), источник: АиФ Кузбасc
Частную скорую помощь, которая летом избила кемеровчанина, закрыли
Об этом сообщил министр здравоохранения Дмитрий Беглов.
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Частную скорую помощь, которая летом избила кемеровчанина, закрыли. Об этом «АиФ в Кузбассе» сообщил министр здравоохранения Кемеровской области Дмитрий Беглов.
Инцидент произошёл в июле в Кировском районе: на вызов к мужчине, лежащему на земле, приехали медики частной организации. Они надавали пациенту оплеух, слегка его побили и уехали. Видео разлетелось по соцсетям.
Тогда Минздрав объяснил, что на кадрах были сотрудники частной компании ООО «Скорая помощь», не являющейся подведомственной чиновникам. Сама же «Скорая помощь» от всех комментариев тогда по телефону отказалась и на официальный запрос не ответила, но принесла извинения в социальных сетях за сложившуюся ситуацию.
«Частную скорую помощь контролирует Росздравнадзор. Однако государство не против системы частной скорой помощи, она нередко помогает. В Новокузнецке есть частный медицинский центр, где проводят диализ, например. Частники когда-то инвестировали в технику и ремонт помещений и взяли часть этой сферы на себя», — добавляет Дмитрий Беглов.