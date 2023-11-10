11:27 (мск), источник: Комсомольская правда
Семья из Мариуполя обустроилась в Хабаровском крае
Переселенцев активно поддерживают власти и служба занятости.
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Семья Хавалиц из Мариуполя успешно переселилась в Хабаровский край. Уже более полутора лет они не только проживают в Хабаровске, но и трудятся в сельскохозяйственном кооперативе «Краснореченский». С момента приезда в Россию в апреле 2022 года в качестве переселенцев семья сначала временно размещалась в Таганроге, а затем решила освоиться в Хабаровске.
Александр и Анна Хавалиц с большим опытом в сфере переработки мяса и производства полуфабрикатов нашли работу в перерабатывающем цехе сельхозкооператива. Недавно они решили взять ипотеку и теперь у них есть собственное просторное жилье.
— Мы только вчера получили ключи от нашего нового дома и готовимся к переезду из арендованной квартиры. Нам очень нравится Хабаровск и мы осознанно выбрали его в качестве нашего нового дома. Мы ценим продукцию, выпускаемую здесь, и приглашаем наших родных из Мариуполя присоединиться к нам, — поделились Александр и Анна.
— Замечательно, что люди, переселившиеся с освобожденных территорий и обладающие большим опытом, успешно находят работу в сельском хозяйстве и предприятиях пищевой промышленности нашего региона. Мы всегда готовы оказать им всяческую поддержку, — сказал замминистра сельского хозяйства и продовольствия края Андрей Романченко.
Консультанты службы занятости Хабаровского края также участвуют в поддержке переселенцев, помогая им трудоустроиться на предприятиях края.