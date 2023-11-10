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11:29 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Марафон веселья и живые бабочки: куда сходить на выходных в Краснодаре

В выходные дни в Краснодаре горожанам придется забыть о скуке. В краевой столице запланирован премьерный показ спектакля (16+), мастер-классы (6+), марафон (6+) и выставки (6+). Редакция ИА KrasnodarMedia расскажет, чем занять себя и куда сходить в уикенд 11 и 12 ноября.

Марафон веселья

Парк «Родные просторы» отметит свой день рождения. Двухлетие зоны отдыха пройдет с размахом. Для гостей подготовлена насыщенная программа (6+) из выступлений хореографических и вокальных коллективов, игр (6+), танцев (6+) и ярмарки фермерских продуктов. Весело будет как детям, так и взрослым.

Когда: 11 ноября, 16.00.

Где: парк «Родные Просторы», поселок Знаменский, ул. Светлая, 1.

Стоимость: вход свободный.

Возрастная категория: 6+

Иллюзии

На сцене Одного театра состоится показ комедии «Иллюзии» (18+) режиссера Арсения Фогелева. Одно только описание не оставит никого равнодушным: «Кто-то любил, кто-то думал, что любил, кто-то хотел любить одного, а любил совершенно другого, кто-то говорил, что не любит, но любил».

Когда: 11 ноября, 20.30.

Где: Один театр, ул. Одесская, 48 В.

Стоимость: от 800 рублей.

Возрастная категория: 18+

Живые бабочки

Горожане могут посмотреть на выставку (6+) живых бабочек. Коллекция включает в себя около 50-ти особей из более чем 10-ти видов трогательных, хрупких и загадочных насекомых. Выставка рекомендована для семейного посещения с детьми от трех лет.

Когда: 11 ноября, 11.00.

Где: Музей-заповедник им. Фелицина, ул. Гимназическая, 67.

Стоимость: от 400 рублей.

Возрастная категория: 6+

По щучьему велению

В Краснодаре покажут сказку от создателей «Конька-горбунка» (6+) со звездными актерами. Билеты на фильм раскуплены практически во всех кинотеатрах. Горожане могут успеть посмотреть семейную картину в одном из них.

Когда: 12 ноября, с 10.15 до 22.15.

Где: Формула Кино OZ.

Стоимость: от 260 рублей.

Возрастная категория: 6+

Поэтический вечер

Развлечение по душе в краевой столице найдут и творческие натуры. В городе пройдет поэтический вечер (12+) «Уходящее красное солнце». Гости услышат более 15 выступлений. Кроме того, в рамках мероприятия состоится открытый микрофон с предварительной регистрацией от желающих.

Когда: 12 ноября, 19.00.

Где: The Rock Bar Small Stage, ул. Красная, 76А.

Стоимость: от 200 рублей.

Дресс-код: красно-черный.

Возрастная категория: 18+

Женщины Эллады

В воскресенье состоится премьерный показ спектакля-лабиринта «Женщины Эллады»(16+). В главных ролях выступят студенты актерского курса театра, а история расскажет о встрече с Минотавром.

Когда: 12 ноября, 15.00.

Где: Театр «Мой», ул. Зиповская, 5 В.

Стоимость: 1300 рублей.

Возрастная категория: 16+

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