Марафон веселья и живые бабочки: куда сходить на выходных в Краснодаре

Парк «Родные просторы» отметит свой день рождения. Двухлетие зоны отдыха пройдет с размахом. Для гостей подготовлена насыщенная программа (6+) из выступлений хореографических и вокальных коллективов, игр (6+), танцев (6+) и ярмарки фермерских продуктов. Весело будет как детям, так и взрослым.
Где: парк «Родные Просторы», поселок Знаменский, ул. Светлая, 1.
Стоимость: вход свободный.
На сцене Одного театра состоится показ комедии «Иллюзии» (18+) режиссера Арсения Фогелева. Одно только описание не оставит никого равнодушным: «Кто-то любил, кто-то думал, что любил, кто-то хотел любить одного, а любил совершенно другого, кто-то говорил, что не любит, но любил».
Где: Один театр, ул. Одесская, 48 В.
Стоимость: от 800 рублей.
Возрастная категория: 18+
Горожане могут посмотреть на выставку (6+) живых бабочек. Коллекция включает в себя около 50-ти особей из более чем 10-ти видов трогательных, хрупких и загадочных насекомых. Выставка рекомендована для семейного посещения с детьми от трех лет.
Где: Музей-заповедник им. Фелицина, ул. Гимназическая, 67.
Стоимость: от 400 рублей.
В Краснодаре покажут сказку от создателей «Конька-горбунка» (6+) со звездными актерами. Билеты на фильм раскуплены практически во всех кинотеатрах. Горожане могут успеть посмотреть семейную картину в одном из них.
Когда: 12 ноября, с 10.15 до 22.15.
Стоимость: от 260 рублей.
Развлечение по душе в краевой столице найдут и творческие натуры. В городе пройдет поэтический вечер (12+) «Уходящее красное солнце». Гости услышат более 15 выступлений. Кроме того, в рамках мероприятия состоится открытый микрофон с предварительной регистрацией от желающих.
Где: The Rock Bar Small Stage, ул. Красная, 76А.
Стоимость: от 200 рублей.
Дресс-код: красно-черный.
Возрастная категория: 18+
В воскресенье состоится премьерный показ спектакля-лабиринта «Женщины Эллады»(16+). В главных ролях выступят студенты актерского курса театра, а история расскажет о встрече с Минотавром.
Где: Театр «Мой», ул. Зиповская, 5 В.
Возрастная категория: 16+
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