11:07 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
Студентов года в Иркутской области выберут в декабре
Отборочный этап конкурса завершается в регионе.
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Отборочный этап областного конкурса «Студент года — 2023» (16+) завершается в Приангарье. В рамках мероприятия, которое проводится свыше 20 лет, будет выявлены и поддержаны лидеры и активные студенты. Целью является стимулирование их личностного и профессионального развития, повышение социальной, интеллектуальной и творческой активности. Организаторами конкурса выступают Минобр Приангарья и реготделение российского движения детей и молодёжи «Движение первых». Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Иркутской области.
Студенты очной формы образовательной программы среднего профессионального образования из Приангарья до 15 ноября могут отправить заявки и необходимые документы. Возраст участников составляет от 16 до 25 лет. Молодые люди могут ознакомиться с подробными условиями, положением и зарегистрироваться по первой и второй ссылкам.
Исходя из условий конкурса, студенты индивидуально могут принять участие в одной из четырех номинаций. Это «Спортсмен года», «Активист студенческого самоуправления», «Творческая личность года», «Активист гражданско-патриотических проектов».
Для участников подготовят образовательную программу, которая поможет справиться с отдельными этапами конкурсных заданий. Молодых людей ждет творческая визитка, интеллектуальная игра «Эрудит» (16+), проектная деятельность и проведение уникального мастер-класса по профессии участника и выбранной номинации (16+). Еще состоятся дебаты и импровизация на предложенные темы.
Финал конкурса состоится с 12 по 15 декабря в региональном центра выявления и поддержки одаренных детей «Персей». Учреждение создали в 2020 году в рамках президентского нацпроекта «Образование».
Победители программы осенью 2024 года представят регион на российской национальной премии «Студент года — 2023» (16+).