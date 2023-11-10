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11:14 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости 10 ноября

Самое интересное и важное: дайджест Новостей Mail.Ru.

Из сектора Газа в пятницу эвакуируют первых россиян
Первые 85 граждан России, проживающих в секторе Газа, в пятницу покинут анклав через КПП «Рафах».

Путин посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону
Президент после визита в Казахстан заехал в Ростов-на-Дону, где посетил штаб Южного военного округа, заслушал доклады о ходе спецоперации и ознакомился с новыми образцами военной техники.

Россия прекратила работу над проектом Совбеза ООН по «Северным потокам»
Спустя год с момента взрывов страны не представили международному сообществу предварительных результатов и отказываются от сотрудничества с Россией.

Белый дом пообещал отвергнуть проект помощи Израилю без Украины
Байден запросил у конгресса согласования бюджета на помощь Украине и Израилю в размере более $75 млрд в рамках общего пакета расходов на безопасность в размере $105 млрд.

Мошенники стали звонить россиянам через сервисы объявлений
Под предлогом предоплаты они выманивают данные карты и код из SMS для входа в личный кабинет кредитной организации.

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