11:13 (мск), источник: МК.RU Хабаровск
В Хабаровске микрокредитная организация нарушила правила возврата долга
Микрокредитная организация в Хабаровске неправильно пыталась взыскать долг с заемщика и в итоге сама попала в поле зрения людей в погонах.
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Как сообщили в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО, с жалобой на неправомерные действия при возврате просроченной задолженности обратился сам горожанин. Он рассказал, что не смог вовремя исполнить обязательства перед финансовой организацией из-за личных обстоятельств. Представители кредитора часто звонили заемщику, направляли сообщения в мессенджеры. По итогам проверки нарушения подтвердились.
Микрофинансовую организацию привлекли к административной ответственности и назначили штраф в размере 50 тысяч рублей.