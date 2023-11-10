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11:13 (мск), источник: МК.RU Хабаровск

В Хабаровске микрокредитная организация нарушила правила возврата долга

Микрокредитная организация в Хабаровске неправильно пыталась взыскать долг с заемщика и в итоге сама попала в поле зрения людей в погонах.

Источник: УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО

Как сообщили в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО, с жалобой на неправомерные действия при возврате просроченной задолженности обратился сам горожанин. Он рассказал, что не смог вовремя исполнить обязательства перед финансовой организацией из-за личных обстоятельств. Представители кредитора часто звонили заемщику, направляли сообщения в мессенджеры. По итогам проверки нарушения подтвердились.

Микрофинансовую организацию привлекли к административной ответственности и назначили штраф в размере 50 тысяч рублей.

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