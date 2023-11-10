10:57 (мск), источник: НИА Красноярск
Бронзу Кубка Мира по шашкам выиграла 16-летняя красноярка
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Третье призовое место престижного турнира досталось спортсменке красноярской школы «Вертикаль» Виктории Иванус.
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Поединки заключительного седьмого этапа кубка после соревнований, прошедших в Узбекистане, Болгарии, Грузии и на африканском континенте, состоялись в Турции. Как сообщает Крайспорт, в 2023 году турнир собрал свыше 200 спортсменов из 27 стран мира, а среди них был и 31 гроссмейстер международного уровня.
«Виктория выступила на пяти этапах из семи, и наиболее успешным для неё стал этап в Грузии, где она взяла два серебра в молниеносных программах по русской и бразильской версии шашек-64, а также бронзу в быстрой программе, — рассказал тренер спортсменки Александр Цыганов. — Поднималась Виктория на пьедестал и в Узбекистане, где финишировала второй в быстрой игре. Два турецких этапа, а также выступление в Болгарии получились менее удачными, но сумма набранных на этих этапах квалификационных очков позволила Виктории удержать третью строчку в итоговом зачете Кубка мира».