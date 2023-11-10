11:11 (мск), источник: Комсомольская правда
Еще восемь многодетных семей во Владивостоке получили землю бесплатно
Ранее в качестве альтернативы власти ввели солидную выплату за участок.
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Во Владивостоке постепенно разрешается проблема дефицита муниципальных участков для реализации краевого закона, по которому многодетные семьи могут рассчитывать на бесплатный участок размером от 7 до 20 соток. В пятницу, 10 ноября, состоялась уже 74-я жеребьевка. Восемь семей из 14 приглашенных получили земельные участки в пользование, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на мэрию краевой столицы.
«Во время жеребьевки семьи подходили к непрозрачному ящику по порядку, определенному присвоенными номерами очередности. Они случайным образом вытягивали из ящика карточки с кадастровыми номерами участков», — пояснили в пресс-службе администрации города.
По итогам «разыграли» участки в районе Артековской, Яхтовой, а также улицы Ольховой на острова Попова. Новым хозяевам бесплатно покажут границы территорий.
Краевой закон о предоставлении земельных участков семьям с тремя и более детьми появился более десяти лет назад. Эта категория жителей во Владивостоке может рассчитывать на участок площадью от 7 до 20 соток в черте городского округа. Недавно появилась и удобная альтернатива — денежная выплата вместо земли. Размер составляет 382 тысячи рублей.
Как сообщили в администрации, для получения выплаты нужно подать заявление с приложением пакета документов. К заявлению необходимо приложить копии документов, удостоверяющих личности заявителя и членов семьи, а также согласия на обработку персональных данных. Документы принимают в едином окне администрации города на Океанском проспекте, 15/3. Ознакомиться подробно с условиями предоставления выплаты можно по ссылке.
По вопросам предоставления выплаты проконсультироваться можно по телефонам