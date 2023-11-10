11:03 (мск), источник: Комсомольская правда
В Североуральске простились со спикером гордумы, погибшим в ДТП
В Североуральске прошло прощание с Виктором Ильиным.
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Североуральцы 10 ноября простились с председателем гордумы Виктором Ильиным. Напомним, его жизнь унесла автокатастрофа, в которую он попал по пути в командировку. В машине Hyundai Solaris Виктор Ильин ехал со своей 50-летней супругой Натальей. Внезапно лоб в лоб с их легковушкой столкнулся водитель Lada. И 61-летний Виктор Ильин скончался на месте. Его жену медики экстренно доставили в Екатеринбург. У женщины многочисленные переломы, и она находится в реанимации. Наталья в сознании.
Изначально прощание планировали провести в стенах дворца культуры «Современник». Но проводить в последний путь Виктора Ильина пришли сотни людей. И поэтому церемония была организована на площади Мира. На прощании присутствовал почетный караул.
— Виктора Ивановича проводим достойно. Это тот человек, с которым по-другому нельзя проститься. Родные пока очень тяжело переживают произошедшее, — рассказала «КП-Екатеринбург» бывшая коллега Ольга Коптяева.
Коллеги запомнили Виктора Ильина профессионалом своего дела. Фото: личная страница Виктора Ильина во «ВКонтакте».
Проститься с супругом Наталье Ильиной не удастся, так как женщина находится в отделении реанимации больницы № 23 Екатеринбурга. О том, что Виктора больше нет, она не знает. Виновник ДТП находится в тяжелом состоянии в горбольнице Краснотурьинска.
СПРАВКА «КП».
Виктор Ильин родился в деревне Сутремено Калининской области 22 февраля 1962 года. В 2005 году он окончил Уральский государственный горный университет по направлению «Геология и разведка полезных ископаемых». С 1977 года начал свой трудовой путь в Североуральском участке Уралэнергоцветмета в должности газорезчика.
Будущий председатель гордумы дважды участвовал в боевых действиях в Афганистане — в период с 1981 по 1983 год, а также с 1986 по 1988 год.
С 1994 года по 1995 год Виктор Ильин работал заместителем директора СПЗП «Вторресурсы». С 1996 по 1997 год являлся председателем Уральского регионального союза инвалидов Афганистана Североуральского городского отделения.