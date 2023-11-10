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11:21 (мск), источник: АиФ Хабаровск

Синоптик назвал точную дату нового снежного циклона в Хабаровске

Очередная стихия может вскоре ударить по городу.

Сейчас в Нашвилле: Нашвилл: +12° 3 м/с 82% 751 мм рт. ст. +14°
Источник: Аргументы и факты

Последствия циклона, который обрушился на Хабаровск в начале этой недели, дорожные и коммунальные службы устраняют до сих пор. Новая стихия может ударить по городу уже в следующую пятницу, сообщил «АиФ-Дальинформ» ведущий синоптик отдела долгосрочных прогнозов Хабаровского гидрометцентра Никита Перерва.

По словам метеоролога, сейчас краевая столица находится позади циклона, который смещается в сторону Охотского моря. В тыл ему поступают холодные воздушные массы, поэтому на предстоящих выходных погода будет морозной и без осадков.

Снегопадов в городе не ожидается до 15 ноября. Температура воздуха составит −12…-17 градусов ночью и −4…-9 градусов днём. Однако ближе к следующим выходным ситуация может измениться.

«16−17 ноября в регион может прийти южный циклон с сильными осадками в виде снега и мокрого снега. Температура при этом будет довольно высокой: −4…-9 градусов в ночное время и около −1 градуса в дневные часы. Не исключаем, что снегопады пройдут в Хабаровске 17 ноября», — поделился Перерва.

Как добавил специалист, выпавший объём снежных осадков уже превысил месячную норму. В совокупности за первую декаду ноября в Хабаровске выпало 32 миллиметра снега — обычно выпадает около 26 миллиметров за весь месяц.

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