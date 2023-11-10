11:21 (мск), источник: АиФ Хабаровск
Синоптик назвал точную дату нового снежного циклона в Хабаровске
Очередная стихия может вскоре ударить по городу.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Последствия циклона, который обрушился на Хабаровск в начале этой недели, дорожные и коммунальные службы устраняют до сих пор. Новая стихия может ударить по городу уже в следующую пятницу, сообщил «АиФ-Дальинформ» ведущий синоптик отдела долгосрочных прогнозов Хабаровского гидрометцентра Никита Перерва.
По словам метеоролога, сейчас краевая столица находится позади циклона, который смещается в сторону Охотского моря. В тыл ему поступают холодные воздушные массы, поэтому на предстоящих выходных погода будет морозной и без осадков.
Снегопадов в городе не ожидается до 15 ноября. Температура воздуха составит −12…-17 градусов ночью и −4…-9 градусов днём. Однако ближе к следующим выходным ситуация может измениться.
«16−17 ноября в регион может прийти южный циклон с сильными осадками в виде снега и мокрого снега. Температура при этом будет довольно высокой: −4…-9 градусов в ночное время и около −1 градуса в дневные часы. Не исключаем, что снегопады пройдут в Хабаровске 17 ноября», — поделился Перерва.
Как добавил специалист, выпавший объём снежных осадков уже превысил месячную норму. В совокупности за первую декаду ноября в Хабаровске выпало 32 миллиметра снега — обычно выпадает около 26 миллиметров за весь месяц.