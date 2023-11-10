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14:50 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Когда в Пермском крае завершится аномальное потепление и придет зима

ПЕРМЬ, 10 ноября, ФедералПресс. Специалисты ГИС-центра ПГНИУ отмечают, что первая декада ноября оказалась самой теплой с 2013 года, а погода в регионе сейчас соответствует метеорологическим нормам середины октября.

Сейчас в Нашвилле: Нашвилл: +12° 3 м/с 82% 751 мм рт. ст. +14°

«Похолодание, которое ожидается с 16—17 ноября, вероятно, станет началом метеорологической зимы на большей части края», — пояснили синоптики.

Согласно прогнозу, сегодня, 10 ноября, в Прикамье ожидаются обильные дожди. Днем на юге края будет до +6 ˚С, в Перми вечером до +5 ˚С.

В ночь на субботу осадки продолжатся на севере и востоке края, но уже в виде мокрого снега. Днем возможно прояснение. Температура сохранится на отметках 0…+4 ˚С, на юге края до +6 ˚С.

В воскресенье, 12 ноября, ожидается небольшое похолодание: ночью 0…-3 ˚С, днем −2…+2 ˚С. Осадков не будет, прояснения маловероятны.

Как писал «ФедераПресс», в ближайшие дни на 85% территории России установится теплая погода.

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