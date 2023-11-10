Когда в Пермском крае завершится аномальное потепление и придет зима

«Похолодание, которое ожидается с 16—17 ноября, вероятно, станет началом метеорологической зимы на большей части края», — пояснили синоптики.
Согласно прогнозу, сегодня, 10 ноября, в Прикамье ожидаются обильные дожди. Днем на юге края будет до +6 ˚С, в Перми вечером до +5 ˚С.
В ночь на субботу осадки продолжатся на севере и востоке края, но уже в виде мокрого снега. Днем возможно прояснение. Температура сохранится на отметках 0…+4 ˚С, на юге края до +6 ˚С.
В воскресенье, 12 ноября, ожидается небольшое похолодание: ночью 0…-3 ˚С, днем −2…+2 ˚С. Осадков не будет, прояснения маловероятны.
Как писал «ФедераПресс», в ближайшие дни на 85% территории России установится теплая погода.