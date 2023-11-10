11:26 (мск), источник: АиФ Уфа
Мэрия Уфы ответила, почему вырубают деревья в центре столицы
Ранее горожане жаловались, что в городе уничтожают экосистему.
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Власти Уфы объяснили, почему на центральных улицах города вырубают деревья. Ранее горожане пожаловались, что в столице уничтожают экосистему.
«Даже если посадят новые, как обещают, в ближайшие 10 лет прогуляться в жару в тени деревьев с пышной кроной не получится», — считают уфимцы.
В мэрии Уфы отметили, что взамен спиленных обязательно появятся новые крупномеры. Где-то это произойдет в ближайшее время, а где-то — следующей весной.
«Уфа продолжает оставаться одним из самых зеленых мегаполисов страны. Большой резонанс вызвал снос деревьев на участках улиц Бессонова, Чернышевского, Гоголя, Свердлова и других. На улице Бессонова планируют заменить перестойные аварийные деревья на декоративные породы яблони Роялти. Этот сорт имеет красивый пурпурный окрас. В период цветения появляются крупные красные цветы, что гармонично вписывается в городской дизайн. Для высадки новых саженцев на улицы Чернышевского пока определяют породный состав, предназначенный для замены», — пояснили в администрации.
В квартале, ограниченном улицами Коммунистической, Карла Маркса, Мустая Карима и Чернышевского, будет расширяться городское пространство «АРТ-квадрат». В частности, в районе бывшего ЦУМа благоустроят новый сквер и четную сторону улицу Карла Маркса, от Коммунистической до Свердлова.
«Все мероприятия, связанные с деревьями, проводятся согласно выданному порубочному билету. Кроме того, при неблагоприятных погодных условиях в городе регулярно фиксируются случаи падения деревьев или веток, в том числе с нанесением ущерба имуществу граждан. Поэтому весной и осенью обновление сухостойных и аварийных деревьев — необходимая мера», — добавили в мэрии.