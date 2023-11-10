Число ввезенных во Владивосток японских автомобилей продолжает расти

Как передает пресс-служба владивостокской таможни, в сентябре 2023 года был зафиксирован минимальный показать по ввозу иномарок — 8 тысяч, однако уже в октябре было оформлено 10 500 автомобилей.
На сегодняшний день специалисты в среднем пропускают 400−500 автомобилей для личного пользования за день.
Стоит отметить, что всего с начала года во Владивостоке прибыло 198 тысяч автомобилей.
Напомним, что с 9 августа действует запрет на экспорт в Россию ряда японских автомобилей. Он распространяется как на новые авто, так и на машины с пробегом.
Ранее «ФедералПресс» писал, что после вступления в силу ограничений в Японии упали продажи подержанных автомобилей.