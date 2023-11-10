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11:36 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Число ввезенных во Владивосток японских автомобилей продолжает расти

ВЛАДИВОСТОК, 10 ноября, ФедералПресс. За десять месяцев 2023 года в Приморье было ввезено практически 200 тысяч автомобилей для личного пользования. По сравнению с 2022 годом показатели выросли на 56 тысяч.

Источник: РИА "Новости"

Как передает пресс-служба владивостокской таможни, в сентябре 2023 года был зафиксирован минимальный показать по ввозу иномарок — 8 тысяч, однако уже в октябре было оформлено 10 500 автомобилей.

На сегодняшний день специалисты в среднем пропускают 400−500 автомобилей для личного пользования за день.

Стоит отметить, что всего с начала года во Владивостоке прибыло 198 тысяч автомобилей.

Напомним, что с 9 августа действует запрет на экспорт в Россию ряда японских автомобилей. Он распространяется как на новые авто, так и на машины с пробегом.

Ранее «ФедералПресс» писал, что после вступления в силу ограничений в Японии упали продажи подержанных автомобилей.

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