11:16 (мск), источник: AmurMedia.ru
Ледяной туман: диковинный прогноз погоды отменяется в Хабаровске
Редкое природное явление обычно наблюдается не в городской среде, а у водоемов.
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Сегодня интернет принес необычный прогноз погоды: помимо температуры, скорости ветра и осадков, включал он в себя диковинное природное явление под названием замерзающий туман. Корреспондент ИА AmurMedia, переговорив с предсказателями атмосферных явлений, выяснил, что и анонсированного тумана никакого в городе не будет, и названия такого в терминологии синоптиков не фигурирует.
Байка о том, что если синоптики обещают солнце — бери зонт, уже давно канула в Лету. Современные технологии, спутники и прочие зонды с тарелками позволяют спрогнозировать погоду чуть ли не на месяц вперед, однако в конце недели что-то пошло не так. Забегая вперед, никакого «замерзающего тумана» в Хабаровске нет и, по всей видимости, быть не может, равно как и такого определения.
Специалисты из МЧС, которые также мониторят погоду объяснили, что городской житель может видеть ледяной туман максимум у колодца канализации, откуда зимой валит пар, и никаких вам кристалликов в солнечных лучах.