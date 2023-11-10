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11:16 (мск), источник: AmurMedia.ru

Ледяной туман: диковинный прогноз погоды отменяется в Хабаровске

Редкое природное явление обычно наблюдается не в городской среде, а у водоемов.

Сейчас в Нашвилле: Нашвилл: +12° 3 м/с 82% 751 мм рт. ст. +14°
Источник: Freepik

Сегодня интернет принес необычный прогноз погоды: помимо температуры, скорости ветра и осадков, включал он в себя диковинное природное явление под названием замерзающий туман. Корреспондент ИА AmurMedia, переговорив с предсказателями атмосферных явлений, выяснил, что и анонсированного тумана никакого в городе не будет, и названия такого в терминологии синоптиков не фигурирует.

Байка о том, что если синоптики обещают солнце — бери зонт, уже давно канула в Лету. Современные технологии, спутники и прочие зонды с тарелками позволяют спрогнозировать погоду чуть ли не на месяц вперед, однако в конце недели что-то пошло не так. Забегая вперед, никакого «замерзающего тумана» в Хабаровске нет и, по всей видимости, быть не может, равно как и такого определения.

Речь, возможно, идет о ледяном тумане, то есть — атмосферном явлении, дымке, состоящий из мельчайших кристаллов льда, взвешенных в воздухе, сверкающих в солнечных лучах или в свете Луны либо фонарей. Наблюдается лишь при температуре воздуха от −10 до −15 градусов. Откуда появился анонс о подобном явлении, остается загадкой. В Гидрометцентре города опять же подтвердили, что туман они не прогнозировали.

Специалисты из МЧС, которые также мониторят погоду объяснили, что городской житель может видеть ледяной туман максимум у колодца канализации, откуда зимой валит пар, и никаких вам кристалликов в солнечных лучах.

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