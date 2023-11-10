11:45 (мск), источник: Комсомольская правда
Гонконгский грипп в Пермском крае 2023: опасность, симптомы и лечение
Рассказываем, опасен ли гонконгский грипп, какие у него симптомы и как его лечить.
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В Пермском крае выявили первые три случая гонконгского гриппа. Роспотребнадзор рассказал, насколько он опасен.
В Пермском крае выявили первые три случая заболевания гриппом А (H3N2). Его также называют гонконгским гриппом. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе краевого Роспотребнадзора, грипп А (H3N2) является сезонным и циркулирует ежегодно. Случаи зарегистрированы среди взрослых людей.
Специалисты отмечают, что повода для беспокойства нет. Грипп А (H3N2) ничем не отличается от других вирусов гриппа и протекает характерными симптомами для гриппозной инфекции.
Симптомы гонконгского гриппа
Заболевшие могут чувствовать ломоту в теле и слабость, головную боль и боль в мышцах. Также у больного может быть высокая температура, першение в горле и сухой кашель. Такое состояние сохраняется примерно три-четыре дня, а затем симптоматика постепенно стихает.
Специалисты рекомендуют не заниматься самолечением. Если почувствовали недомогание, необходимо сразу обратиться к врачу и соблюдать все рекомендации.
Как лечить гонконгский грипп
Защититься от заболевания поможет вакцинация. Данный штамм включен в вакцину против гриппа. В рамках Всероссийской кампании по вакцинации от гриппа актуальная для текущего сезона вакцина доступна во всех медучреждениях Прикамья.
Сделать прививку могут люди старше 18 лет. Чтобы привиться, достаточно иметь с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Перед вакцинацией проводится врачебный осмотр. Специалисты напоминают, что вакцинация является наиболее эффективным методом защиты против гриппа. Особенно важно привиться лицам старше 60 лет, а также тем, у кого есть сопутствующие хронические заболевания.
Отмечается, что вакцинация против гриппа подготовит организм к встрече с вирусом, а также позволит снизить риск заболевания и возникновения осложнений. Привитые пациенты, даже в случае заболевания, болеют гораздо легче, без серьезных осложнений.
Основные меры профилактики гриппа
Во время сезона простуд рекомендуется соблюдать простые правила. В частности, тщательно мыть руки после возвращения с улицы и перед едой, соблюдать социальную дистанцию, чаще проветривать помещения, вести здоровый образ жизни и гулять на свежем воздухе.
Сейчас в Россию пришла «пирола»: накануне Роспотребнадзор объявил, что в нашей стране выявлено уже десять случаев. При этом большинство из них завозные. По словам Главного внештатного терапевта Минздрава Пермского края Натальи Корягиной, так как новая мутация коронавируса сверхзаразна, то ее дальнейшее распространение по стране, конечно же, ожидается. До Пермского края вирус обычно добирается за две-три недели, так что к концу ноября «пирола» появится и у нас.