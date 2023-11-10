11:27 (мск), источник: KrasnodarMedia.su
Сразу 25 улиц в Краснодаре остались без света из-за аварии
Произошло аварийное отключение электроэнергии в Прикубанском округе, которое затронуло 25 улиц. Отключились 58 трансформаторных подстанций.
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Причина аварии — отключение на линии 6−10 кВт, отключился ПС «ЭН-2», — объясняют в Единой дежурно-диспетчерской службе Краснодара.
Без электроэнергии остались улицы: Дзержинского, Молодёжная, Норильская, Пригородная, Скобелева, Волгоградская, Агрономическая, Берёзовая, Соколова, Пригородная, Путейская, Стадионная, Яхонтовая, Пограничная бульвар, Кореновская, Алая, Народная, Садовая, Полевая, Цветочная, Дзержинского, Покрышкина, Ярославского, Минина, Сусанина..
На месте работает аварийная бригада. Срок возобновления подачи электроснабжения не указывается.