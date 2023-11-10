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11:44 (мск), источник: Югополис

​На Кубани на месте строительства транспортной развязки нашли разграбленную могилу древнего воина и его коня (фото)

Часть артефактов похитили еще в древности.

Источник: ФКУ Упрдор «Черноморье»

В Краснодарском крае на месте будущей транспортной развязки в поселке Верхнебаканский начали археологические раскопки древнего грунтового могильника. Захоронение относят к IV—III вв. до н.э. Археологи работают на территории около двух тысяч кв.метров.

«Речь идет, по-видимому, о некрополе, в котором находились в том числе и воинские захоронения, так как ранее были найдены предметы вооружения: наконечники копий, фрагменты мечей, ножи, другое оружие, а также и фрагменты керамических сосудов. Но также мы обнаружили в каменных ящиках и погребения женщин, а среди предметов погребального обряда — керамику, в том числе и амфоры, привезенные из средиземноморских центров, и столовую посуду».

рассказала Ирина Рукавишникова
старший научный сотрудник Института археологии РАН

За последнюю неделю археологи нашли несколько погребальных комплексов, в том числе могилу воина. В нем сохранились железных нож, бронзовые наконечники стрел, железные наконечники копей. Специалисты обнаружили, что могильник в древности грабили. Кости скелета были уложены неправильно, а из артефактов сохранились только части погребального обряда. «На каменной плите был похоронен предположительно мужчина-воин 30−35 лет. На его нижней части скелета мы обнаружили части скелета лошади. Рядом было найдено также и горло амфоры», — рассказала Ирина Рукавишникова.

Все работы археологи планируют закончить до конца года, сообщает пресс-служба Упрдор «Черноморье».

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