11:44 (мск), источник: Югополис
На Кубани на месте строительства транспортной развязки нашли разграбленную могилу древнего воина и его коня (фото)
Часть артефактов похитили еще в древности.
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В Краснодарском крае на месте будущей транспортной развязки в поселке Верхнебаканский начали археологические раскопки древнего грунтового могильника. Захоронение относят к
«Речь идет, по-видимому, о некрополе, в котором находились в том числе и воинские захоронения, так как ранее были найдены предметы вооружения: наконечники копий, фрагменты мечей, ножи, другое оружие, а также и фрагменты керамических сосудов. Но также мы обнаружили в каменных ящиках и погребения женщин, а среди предметов погребального обряда — керамику, в том числе и амфоры, привезенные из средиземноморских центров, и столовую посуду».
За последнюю неделю археологи нашли несколько погребальных комплексов, в том числе могилу воина. В нем сохранились железных нож, бронзовые наконечники стрел, железные наконечники копей. Специалисты обнаружили, что могильник в древности грабили. Кости скелета были уложены неправильно, а из артефактов сохранились только части погребального обряда. «На каменной плите был похоронен предположительно мужчина-воин 30−35 лет. На его нижней части скелета мы обнаружили части скелета лошади. Рядом было найдено также и горло амфоры», — рассказала Ирина Рукавишникова.
Все работы археологи планируют закончить до конца года, сообщает пресс-служба Упрдор «Черноморье».