Два рейса электричек до Ходжикента из четырех возобновили работу

Ранее сообщалось о временном прекращении движения некоторых междугородних пассажирских поездов в целях модернизации подвижного состава. Их планируется подготовить к зиме, обновить сиденья и внешний вид.
Тем не менее, с десятого ноября возобновлено движение поездов:
№ 6435/6436 «Ташкент (отъезд 13:55) — Ходжикент (прибытие — 15:53, отъезд — 16:20) — Ташкент (18:22)».
№ 6441/6442 «Ташкент (отбытие — 18:25) — Ходжикент (прибытие — 20:33, отъезд — 04:13) — Ташкент (прибытие — 06:29)».
Напомним, что это только два маршрута из четырех, работавших до начала модернизации, причем не самые удобные по времени.