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11:32 (мск), новости Узбекистана, источник: Podrobno.uz

Два рейса электричек до Ходжикента из четырех возобновили работу

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Два рейса электричек «Ташкент — Ходжикент — Ташкент», закрытые седьмого ноября, вновь были запущены, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Ранее сообщалось о временном прекращении движения некоторых междугородних пассажирских поездов в целях модернизации подвижного состава. Их планируется подготовить к зиме, обновить сиденья и внешний вид.

Тем не менее, с десятого ноября возобновлено движение поездов:

№ 6435/6436 «Ташкент (отъезд 13:55) — Ходжикент (прибытие — 15:53, отъезд — 16:20) — Ташкент (18:22)».

№ 6441/6442 «Ташкент (отбытие — 18:25) — Ходжикент (прибытие — 20:33, отъезд — 04:13) — Ташкент (прибытие — 06:29)».

Напомним, что это только два маршрута из четырех, работавших до начала модернизации, причем не самые удобные по времени.

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