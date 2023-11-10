11:35 (мск), источник: Комсомольская правда
Помогают ли антибиотики и прогревание: 10 главных вопросов о пневмонии
Чаще всего с воспалением легких в больницы попадают пожилые и дети.
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12 ноября отмечается Всемирный день борьбы с пневмонией. Нередко это опасное заболевание маскируется под другие проблемы со здоровьем. Можно ли предупредить воспаление легких? Всегда ли пневмония сопровождается кашлем и температурой? В каких случаях антибиотики не помогают? На эти и другие вопросы ответили специалисты министерства здравоохранения Воронежской области.
1. Почему пневмонию нельзя лечить самостоятельно?
Пневмония входит в список наиболее опасных инфекционных болезней. Даже при нетяжелой форме погибает 5% пациентов. На фоне растущей устойчивости бактерий к антибиотикам смертность от пневмонии в последние годы выросла до 9%. Очень важно своевременно обращаться к врачу за помощью и получать терапию во избежание развития осложнений (парапневмонический плеврит, сепсис, инфекционно-токсический шок, отек легких, острый респираторный дистресс-синдром и многое другое). Важно точно выполнять назначения лечащего врача.
2. Нужно ли прогревать грудь при заболевании?
Прогревания грудной клетки любым способом — сауна, горчичники, банки — категорически запрещены. При наличии воспалительного процесса тепло повышает риск дальнейшего распространения инфекции в нижние отделы дыхательных путей и приводит к ухудшению состояния пациента.
3. Всегда ли пневмонии сопутствует кашель?
У пожилых людей типичные жалобы могут отсутствовать. А на первый план в клинической картине заболевания выходит синдром интоксикации (сонливость, беспокойство, спутанность сознания, анорексия, тошнота, рвота) или декомпенсация хронических болезней (сахарный диабет, хроническая сердечная недостаточность). Скрытое течение воспаления легких у детей часто связано с ослабленным иммунитетом и активным подавлением кашля при помощи лекарств. Слабый кашель у ребенка — не всегда повод немедленно дать ему препараты, тем самым, избавляясь от симптома, возможно, тяжелого заболевания. Впрочем, нередко пневмония прогрессирует, а кашель не появляется без специальных действий со стороны пациента. Среди внешних характерных симптомов пневмонии: одышка и боль в груди при передвижении, повороте туловища, невозможность сделать глубокий вдох, тахикардия, непереносимость физической нагрузки, быстрая утомляемость, слабость, человек выглядит бледным, но с ярким нездоровым румянцем.
4. Каждый ли случай сопровождается температурой?
Это особенно опасное заблуждение. Одна из основных причин высокой смертности от пневмонии в наш век антибиотиков — это ошибки при диагностике. По данным врачей, до 30% случаев пневмонии не выявляются или обнаруживаются слишком поздно. Что приводит к ухудшению состояния человека и развитию тяжелых осложнений. Бессимптомная, скрытая пневмония нередко развивается у детей и у пожилых людей. Основная проблема диагностики у пациентов старшего возраста заключается в том, что болезнь успешно маскируется под различные хронические заболевания. Таким образом пневмония может протекать и без температуры. При этом могут наблюдаться следующие симптомы: повышенная потливость, слабость, одышка, иногда кашель. При наличии данных признаков следует обязательно обратиться к врачу.
5. Можно ли за несколько дней вылечить пневмонию лишь антибиотиками?
Да, но только если возбудителем болезни является бактерия. В большинстве случаев это действительно так. Однако причиной пневмонии может оказаться и вирус, и грибок. В таких ситуациях антибиотики будут не только бесполезны, но и опасны. Среди бактериальных возбудителей пневмонии бесспорное лидерство удерживает пневмококк. Каждый третий пациент с пневмонией является его жертвой, а среди детей до пяти лет он встречается в 70−90% случаях заболевания. На втором месте (10−20%) — бактерии микоплазма пневмонии и хламидия пневмония. Легионеллы тоже вызывают пневмонию, притом в тяжелой форме. Но делают это намного реже — всего лишь в 5%. В числе других бактериальных возбудителей — золотистый стафилококк, клебсиеллы, синегнойная палочка и др. Следует помнить, что существуют разные схемы лечения антибиотиками при пневмонии. И только врач в состоянии оценить, какая именно подойдет пациенту.
6. Пневмония опасна только для пожилых и детей?
Это две главные группы риска. Среди пациентов старше 65 лет заболеваемость составляет 80 случаев на тысячу человек населения, а среди детей — 10−12 случаев. Но и обычный взрослый может с легкостью заболеть пневмонией. В группу риска из числа трудоспособного населения входят люди, ведущие сидячий образ жизни, регулярно испытывающие стрессы на работе и общающиеся в больших коллективах, то есть подавляющая часть офисных работников.
7. Можно ли избежать осложнений?
Для качественного улучшения диагностики пневмонии врач должен воспользоваться правилом повторного осмотра больного на следующий день после того, как начато наблюдение и назначено лечение. Если исходная картина острого инфекционного заболевания была не ясна при первичном осмотре, то она, как правило, становится очевидной в следующие сутки. За истекшие 24−48 часов врач должен определить степень тяжести больного и предупредить возможность развития осложнений.
8. Почему у курильщиков высокий риск заболеть пневмонией?
Одним из факторов риска внебольничной пневмонии считается табакокурение: из-за наличия хронической обструктивной болезни легких, ослабления местного и системного иммунитета. Курение связано с более низким социально-экономическим статусом, плохим питанием, повышенным потреблением алкоголя и сниженной физической активностью, которые также являются факторами риска развития внебольничной пневмонии.
9. Пневмония заразна?
От человека к человеку передаются вирусы, бактерии и грибы, которые могут стать причиной воспаления легких. Так, некоторые вирусы и бактерии могут распространяться по воздуху через мельчайшие капли, которые выделяются из носа и рта при разговоре, кашле, чихании. Кроме того, возбудители способны оседать на окружающих нас предметах: дверных ручках или кнопках лифта. Если человек прикоснется к инфицированной поверхности, а после этого потрогает свое лицо, то рискует заразиться. Возбудители грибковой пневмонии живут в почве, гниющих продуктах, экскрементах животных. Грибы быстро растут, размножаются и выделяют споры, которые летают в воздухе и могут легко попасть в организм при вдохе. Ежедневно человек вдыхает сотни потенциально опасных возбудителей, однако заболевает редко: иммунная система хорошо справляется с патогенами. Чтобы не заразиться, рекомендуется держаться от больного на расстоянии не менее полутора метров, проводить влажную уборку помещения, ежедневное проветривание, соблюдать правила личной гигиены.
10. Как предотвратить воспаление легких?
Необходимо вести здоровый образ жизни: отказаться от курения, не злоупотреблять спиртными напитками, сбалансировано питаться, увеличить физическую активность до 150 минут в неделю.
Кроме того, эффективными средствами профилактики пневмонии являются вакцины для профилактики пневмококковых инфекций и гриппа. Первые препараты должны вводиться в организм после перенесенного заболевания при полном выздоровлении.
Показаниями для вакцинации против пневмококковой инфекции являются:
— возраст старше 65 лет;
— хронические заболевания легких, почек, сердца и печени;
— сахарный диабет 1 и 2 типа;
— иммунодефицитное состояние или иммуносупрессия, связанная с сопутствующей патологией или проводимой терапией;
— лица, проживающие в домах престарелых и других учреждениях закрытого типа;
— аспления (отсутствие селезенки).
Противопоказании — острая инфекция в беременность.
Противогриппозная вакцина обеспечивает снижение летальности от гриппа и пневмонии, примерно, на 65% и на 45% — от респираторных заболеваний. Это приводит к уменьшению числа госпитализированных пациентов. Прививки против вируса гриппа рекомендуют пациентам, которые входят в группу с высоким риском осложнений, а именно:
— с хроническими заболеваниями легких;
— с заболеваниями сердца, почек и печени;
— сахарный диабет 1 и 2 типов;
— с иммуносупрессией, связанной с сопутствующей патологией или пациентам, которым проводится медикаментозная терапия;
— возраст старше 65 лет;
— пациенты, которым проводится длительное время уход;
— работники здравоохранения.
Материал подготовлен в рамках национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография».