11:37 (мск), источник: Комсомольская правда
В Самарской области появятся два многофункциональных туристических комплекса
Новые объекты планируют разместить в Жигулевске и в Ставропольском районе.
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Губернатор Дмитрий Азаров провел заседание совета по улучшению инвестклимата в Самарской области. На нем обсудили вопросы повышения инвестпривлекательности региона и перспективные проекты в сфере туризма.
Так, на заседании представили проект многофункционального туристического комплекса «Стрельная Вилладж». Его планируют построить около села Зольное, неподалеку от горы Стрельной. В состав комплекса хотят включить эко-отель с 45 модульными домами, бани и термальный бассейн, панорамный ресторан с террасой на берегу Волги, кафе-бар, мини-яхт-клуб. Также там планируют разместить центр водных развлечений, детскую игровую площадку и парковую зону. Воспользоваться инфраструктурой смогут все посетители, а не только отдыхающие в эко-отеле. Реализовать проект предполагается за один год. Инвестор рассчитывает, что комплекс увеличит турпоток в Жигулевск и в целом в Самарскую область.
— Жигулевск — особый город, расположенный в границах нацпарка «Самарская Лука». Там любое решение должно быть многократно проверено.
Глава региона спросил мэра города Илью Сухих, обсуждался ли проект с жителями. Тот ответил, что да — горожане поддержали задумку. Совет одобрил заключение инвестмеморандума между облправительством, администрацией Жигулевска и инвестором по реализации проекта.
Еще один проект, который рассмотрели на заседании, предполагает строительство многофункционального оздоровительно-спортивного комплекса в Ставропольском районе. Соглашение с инвестором о его реализации было подписано в июне 2023 года. Комплекс планируют разместить на берегу Волги рядом с протокой Нижняя Купринка. Он будет включать отель на 300 номеров, коттеджный комплекс, рестораны, центр отдыха, термальный комплекс, стоянки лодок и катеров, центр восстановительной медицины и водной реабилитации, спортобъекты и др. Срок завершения работ на первом этапе — 2026 год.
— Объект интересный, масштабный. Мы готовы помогать, — сказал губернатор.
Общий объем инвестиций по двум проектам составит около 8 млрд рублей. Благодаря их запуску в регионе будут созданы почти 400 новых рабочих мест.