11:50 (мск), источник: dostup1.ru
Западный циклон затянет небо: Синоптики рассказали о погоде на Южном Урале в выходные
Самым дождливым днем станет суббота.
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На погоду Урала в ближайшие выходные окажет влияние пришедший с запада циклона — в субботу он затянет небо плотными облаками и локально вызовет умеренные дожди, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По информации синоптиков, ночью 11 ноября в Челябинской области будет от нуля до плюс пяти, вероятны осадки, преимущественно в виде дождя, гололедные явления.
Днем в субботу столбики термометров поднимутся на 2−7 единиц выше нуля, облачно, пройдут небольшие, местами — умеренные осадки, в основном в виде дождя, в отдельных районах будут наблюдаться гололедные явления. Ветер южный, юго-восточный с переходом на северо-западный 3−8 м/с, кое-где порывы до 13 м/с.
Ночью 12 ноября прогнозируется от минус 2 до плюс 3, небольшие, местами — умеренные осадки, преимущественно в виде дождя. Днем в воскресенье будет плюс 1−6, при переменной облачности локально возможен небольшой дождь. Ветер северной четверти 3−8 м/с.
В Челябинске ночью 11 и 12 ноября плюс 1−3, днем в субботу будет облачно, дождь и плюс 3−5, воскресенье — при переменной облачности слабый дождь и плюс 2−4.