11:53 (мск), источник: СуперОмск
Названо шокирующее количество разводов за 2023 год в Омской области
Государственно-правовое управление Омской области опубликовало актуальные данные по количетству браков и разводов за первые 10 месяцев года.
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По статистике разводы составляют 70% об общего числа зарегистрированных браков.
Так, за 10 месяцев 2023 года развелись уже 7 263 пары. По мнению автора, это шокирующая цифра. При этом чаще всего разводились омичи летом. В октябре в Омской области распалось 712 семей.
Всего же с января по октябрь в омских ЗАГСах сказали друг другу «Да!» 10 577 пар. Омичи предпочитали жениться, как и разводиться, в летние месяцы, пик свадеб пришелся на август и июль.