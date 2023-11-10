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11:53 (мск), источник: СуперОмск

Названо шокирующее количество разводов за 2023 год в Омской области

Государственно-правовое управление Омской области опубликовало актуальные данные по количетству браков и разводов за первые 10 месяцев года.

По статистике разводы составляют 70% об общего числа зарегистрированных браков.

Так, за 10 месяцев 2023 года развелись уже 7 263 пары. По мнению автора, это шокирующая цифра. При этом чаще всего разводились омичи летом. В октябре в Омской области распалось 712 семей.

Всего же с января по октябрь в омских ЗАГСах сказали друг другу «Да!» 10 577 пар. Омичи предпочитали жениться, как и разводиться, в летние месяцы, пик свадеб пришелся на август и июль.

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