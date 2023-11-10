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14:40 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Южной Корее робот принял человека за коробку

Мужчина не выжил.

Источник: Freepik

Как передает The Guardian, 40-летний сотрудник робототехнической компании в провинции Южный Кёнсан рано утром проверял работу машины. Ее задача заключалась в подъеме коробок с болгарским перцем на поддон.

После технического сбоя работнику склада пришлось подойти к руке вручную. Роботизированная рука не смогла отличить мужчину от продуктов и прижала верхнюю часть тела работника к конвейерной ленте. Он был доставлен в больницу, но позже скончался от полученных травм.

Руководство завода выразило соболезнования семье погибшего и пообещало установить «качественное и безопасное» оборудование.

Недавно роботы-гуманоиды стали работать на складах компании Amazon. Внедрение таких технологий неизбежно вызывает вопросы о будущем человеческого труда.

Олеся Маевская

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