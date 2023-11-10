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12:02 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Главный метеоролог России рассказал об аномально теплой погоде в Воронежской области

Почти на всей территории страны температура будет выше нормы.

Сейчас в Нашвилле: Нашвилл: +12° 3 м/с 82% 751 мм рт. ст. +14°

До середины следующей недели на европейскую территорию страны будут оказывать влияние теплые воздушные массы Атлантики, в связи с чем практически повсеместно температура будет на 4−6 градусов выше нормы, а в отдельных регионах отклонение будет достигать 12 градусов. Об этом «Интерфаксу» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Если смотреть на прогностическую карту, то теплая погода в течение ближайших пяти дней будет повсеместно, исключение составляет только Дальневосточный федеральный округ, и то не весь, а та часть, которая прилегает к Тихому океану, — цитирует «Интерфакс» главного метеоролога страны.

По прогнозу регионального гидрометцентра, уже к воскресенью, 12 ноября, дневная температура воздуха в столице Черноземья приблизится к отметке +10 градусов. Местами по области может потеплеть до +12 градусов.

Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что ночью и утром 9 ноября в областном центре выпало 29 мм осадков, что составляет половину месячной нормы.

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