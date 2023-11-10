13:46 (мск), источник: Новый Калининград
Калининградские врачи спасли жизнь фитнес-тренеру из Москвы
У женщины дважды фиксировали остановку сердца.
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Калининградские врачи спасли жизнь фитнес-тренеру из Москвы. Женщине, у которой дважды фиксировалась остановка сердца, оказали помощь сотрудники Регионального центра скорой медицинской помощи и Областной клинической больницы, сообщает пресс-служба областного правительства.
36-летняя москвичка прилетела в Калининград, чтобы провести мастер-класс. Во время занятия ей резко стало плохо. Бригада скорой помощи доставила пациентку в областную больницу в крайне тяжёлом состоянии. Диагностика показала развитие острого миокардита и почечной недостаточности. В реанимации врачи оказали женщине помощь с использованием временного кардиостимулятора, аппарата неинвазивной искусственной вентиляции легких и «искусственной почки». После двухнедельного оказания медпомощи в областной больнице пациентку перевели в Национальный медицинский исследовательский центр им. В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге. По оценке федеральных коллег, калининградские врачи выбрали правильный алгоритм действий.
Благодарственных писем и материального вознаграждения за высокий профессионализм, проявленный при оказании экстренной помощи, удостоены 11 медиков. Это сотрудники Регионального центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф — врач СМП Марина Дударева, фельдшер СМП Александр Иванов, водитель бригады СМП Сергей Филюшкин; представители областной больницы — заведующий кардиологическим отделением Денис Язиков, врач-кардиолог Христина Канева, заместитель главного врача по реанимации Илья Фомин, заместитель главврача, руководитель сосудистого центра Денис Болховской; врачи-реаниматологи Денис Андриевский, Светлана Недоцук, Татьяна Павловская и Оксана Ушакова. Награды медикам вручил региональный вице-премьер Илья Баринов — он и добился их премирования, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в областном правительстве.