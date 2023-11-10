Собянин рассказал об открытии нового здания ОВД района Якиманка

«Вместе с МВД России проводим постоянную работу по обеспечению комфортной и оперативной работы сотрудников. И сегодня открываем новое здание для ОВД района Якиманка. До переезда отдел размещался в небольшом строении 1860 года постройки. Теперь порядка 150 человек будут нести службу в современном, хорошо оснащенном пятиэтажном корпусе с подземной парковкой», — отметил Мэр Москвы.
С 2011 года Правительство Москвы построило 25 новых зданий, а также провело ремонт более 200 объектов для столичной полиции.
Сегодня большинство районных отделов и других подразделений ГУ МВД России по городу Москве располагается в комфортных, хорошо оснащенных строениях. Работа по улучшению материально-технической базы полиции будет продолжаться на постоянной основе.
Мэр Москвы также поздравил с профессиональным праздником всех сотрудников органов внутренних дел.
«Спасибо за ваш высокий профессионализм, добросовестное выполнение служебного долга, самоотверженность и умение эффективно решать самые сложные задачи, за безопасность и спокойствие москвичей. Желаю крепкого здоровья, благополучия и новых успехов», — написал Сергей Собянин.
До переезда в новое здание отдел МВД по району Якиманка размещался в небольшом трехэтажном доме 1860 года постройки по адресу: улица Большая Полянка, дом 33/41, строение 3. Общая площадь помещений, занимаемых отделом, составляла 640 квадратных метров. Этого было недостаточно для полноценной и эффективной работы подразделения, в составе которого около 150 человек. При этом оно обслуживает центральный район с населением 27,5 тысячи человек и важнейшими точками притяжения горожан и туристов. В числе таковых, например, Крымская набережная, Парк Горького, «Музеон», Нескучный сад, Третьяковская галерея, Дом культуры «ГЭС-2», арт-пространство «Красный Октябрь», Университет науки и технологий «МИСиС», городская клиническая больница № 1 имени Н. И. Пирогова, многочисленные государственные учреждения, бизнес-центры, рестораны, кафе.
Новое здание райотдела было возведено по индивидуальному проекту на соседнем земельном участке по адресу: Старомонетный переулок, дом 39. Строительство велось с июня 2022 по октябрь 2023 года. Работы были выполнены за счет бюджета Москвы по программе «Безопасный город».
В пятиэтажном административном здании с подземным этажом площадью три тысячи квадратных метров созданы комфортные условия для несения службы, учебных занятий, тренировок и отдыха сотрудников полиции. Отдел оснащен современными инженерными системами, укомплектован мебелью, оргтехникой и необходимым оборудованием.
На минус первом этаже разместили гараж на 14 машино-мест. На первом этаже находятся дежурная часть, комнаты для приема граждан, чистки оружия и отдыха дежурного наряда, камера для содержания задержанных лиц. Помещения отдельной роты патрульно-постовой службы, детская комната полиции, класс службы на 30 человек разместились на втором этаже, а кабинет дознавателя, архив дознания, комната делопроизводителя — на третьем.
Кабинеты следователей и сотрудников уголовного розыска находятся на четвертом этаже, а кабинет психолога с комнатой психологической разгрузки, тренажерный зал и зал борьбы, конференц-зал на 84 места с современным мультимедийным оборудованием — на пятом.
Кроме того, специалисты благоустроили прилегающую территорию, здесь также появился плац для построений.
Сотрудники полиции начали переезжать в новое здание в Старомонетном переулке в ноябре.
Автомобили «Москвич» для полицейских
Сергей Собянин добавил, что для сотрудников столичной полиции в этом году было приобретено более 200 новых автомобилей.
«Для эффективной работы ведомства закупили в этом году 206 автомобилей “Москвич-3”. Что важно, завод дает возможность гарантированно в дальнейшем обслуживать и пополнять автопарк в необходимых объемах», — написал Мэр Москвы.
Современные, качественные и безопасные автомобили «Москвич» обеспечат эффективную работу Главного управления МВД России по городу Москве, быстроту и мобильность сотрудников полиции при выполнении ежедневных служебных задач. Главным фактором в выборе автомобилей стала их надежность, а также гарантированная возможность дальнейшего пополнения автопарка ведомства в объемах, которые способен обеспечить только Московский автомобильный завод «Москвич». Кроме того, он может осуществлять своевременное и качественное техническое обслуживание поставляемой техники.
«Москвич-3» — это компактный кроссовер длиной 4410 миллиметров, шириной 1800 миллиметров и высотой 1660 миллиметров с колесной базой 2620 миллиметров и просторным салоном с комфортабельными эргономичными сиденьями. Автомобиль имеет яркий и привлекательный внешний вид. Его отличают геометричные линии кузова и современная светодиодная оптика с узнаваемыми рисунками дневных ходовых и габаритных огней.
Модель оборудована бензиновым турбомотором (1,5 литра, 150 лошадиных сил, 210 ньютон-метров) в паре с автоматической трансмиссией CVT (вариатором) или шестиступенчатой механической коробкой передач.
Автомобиль оснащается цифровой приборной панелью с дисплеем диагональю 10,25 дюйма и мультимедийной системой с сенсорным экраном такого же размера, которую можно подключить к смартфонам по протоколам Apple CarPlay и Android Auto, а также камерами кругового обзора и электрическим люком.
Продажи автомобилей «Москвич» начались в марте 2023 года. Сегодня их продают в 51 городе России в 82 дилерских центрах. В числе городов, где можно приобрести автомобиль, Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Казань, Кемерово, Краснодар, Красноярск, Набережные Челны, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Симферополь, Сочи, Ставрополь, Тюмень, Уфа, Челябинск и другие.
Сейчас на заводе выпущено около 31 тысячи автомобилей, в том числе четыре тысячи электромобилей. По итогам первого полугодия 2023 года «Москвич-3» занял четвертое место по продажам в России в сегменте малогабаритных кроссоверов.
«Москвичи» активно используются в такси и сервисах каршеринга. Кроме того, новые городские кроссоверы работают в парках федеральных и городских ведомств, в числе которых Минздрав России, МВД России, Росгвардия, Федеральная служба исполнения наказаний, Федеральная служба охраны, Росреестр, Центр организации дорожного движения, Московский метрополитен, ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».
Новый стандарт зданий столичной полиции
Правительство города оказывает систематическую помощь столичной полиции в модернизации материально-технической базы. Во вновь построенных и отремонтированных зданиях ГУ МВД России по городу Москве создаются комфортные условия для несения службы сотрудниками (современная дежурная часть, служебные кабинеты, лаборатории, комнаты отдыха, спортивные залы, тиры, столовые и буфеты), благоустраивается территория.
Безопасность сотрудников и посетителей обеспечивают современные электронные системы защиты, наблюдения и контроля доступа.
Задержанным лицам гарантируются условия содержания, не унижающие человеческое достоинство.
Всего в 2010—2023 годах было введено в эксплуатацию 25 новых объектов столичной полиции, включая комплексы зданий УВД по Западному, Южному и Восточному административным округам, ОВД по районам Академический, Бескудниковский, Гольяново, Даниловский, Котловка, Очаково-Матвеевское, Ростокино, Ховрино, Хорошево-Мневники, Якиманка и города Московского, Межмуниципальный отдел МВД России «Коммунарский», центр кинологической службы, комплекс административных зданий на Рябиновой улице.
В планах — строительство более 10 зданий для районных отделов внутренних дел, которые сейчас расположены на первых этажах жилых домов, в бывших детских садах и других неприспособленных помещениях или имеют малую площадь.
Одновременно ведется комплексный ремонт и благоустройство объектов ГУ МВД России по городу Москве. Начиная с 2011 года завершились работы на 215 объектах, включая 78 зданий районных отделов внутренних дел, пять жилых домов — семейных общежитий для сотрудников полиции, 91 спортивную и хоккейную площадку для тренировок и отдыха личного состава и 41 иной ведомственный объект.