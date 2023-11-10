12:29 (мск), источник: РИА "Воронеж"
Воронежский «Факел» выпустил «огнеопасное» видео с приглашением на матч против ЦСКА
Игра состоится 11 ноября.
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Воронежский «Факел» снял видеоприглашение на домашнюю игру 15-го тура РПЛ с московским ЦСКА, которая состоится в субботу, 11 ноября. В ролике «огнеопасные» напоминают о победе, одержанной над столичным клубом 23 года назад. Тогда, чтобы усмирить разгневанных фанатов москвичей, их пришлось облить водой из пожарных машин. После этого воронежские футболисты сами надевают форму пожарных и отправляются на «вызов». Видео опубликовала пресс-служба клуба. РИА «Воронеж» сообщало, что ранее главный тренер ЦСКА Владимир Федотов заявил о серьезной подготовке команды к предстоящей игре. — Воронеж грозный в родных стенах, там эта команда агрессивнее вдвойне, — отметил Владимир Федотов. Арена воронежского Центрального стадиона профсоюзов в день матча будет открыта для посетителей с 11:30. Болельщиков предупредили, что билеты лучше распечатать, поскольку в случае повреждения экрана смартфона QR-код может не считаться. Стартовый свисток прозвучит в 14:00. В связи с проведением матча в Воронеже будут перекрыты четыре улицы возле стадиона. Изменятся схемы движения на трех городских автобусных маршрутах. На отдельных участках улиц уже с вечера пятницы, 10 ноября, ограничат парковку.