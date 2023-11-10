12:58 (мск), источник: BFM.RU- Новосибирск
В Новосибирске на выходных ожидается потепление до +4 градусов
При этом и в воскресенье синоптики прогнозируют снег с дождём.
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Жителей Новосибирска ждут тёплые, но снежные выходные. Об этом свидетельствуют данные прогноза Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Так, в ночь на субботу и воскресенье столбики термометров в мегаполисе застынут на отметке около 0 градусов, в дневные часы воздух прогреется до +2…+4 градусов..
По данным специалистов, в субботу обойдётся без существенных осадков, утром на дорогах возможна гололедица. А в воскресенье ожидается небольшой мокрый снег, днём с дождём.
Южный ветер на протяжении всех выходных будет дуть со скоростью 3−8 м/с. При этом метеоусловия не будут способствовать накоплению вредных примесей в атмосфере, и общий уровень загрязнения ожидается пониженный..
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске синоптики опубликовали прогноз погоды на ноябрь.