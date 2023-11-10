12:35 (мск), источник: АиФ Кузбасc
В Кемерове открылась обновлённая женская консультация за 18,3 млн рублей
Более 22 тысяч жительниц Кировского района Кемерова смогут получать медицинскую помощь в комфортных условиях.
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В Кузбасской клинической больнице скорой медицинской помощи им. М. А. Подгорбунского после ремонта открылась женская консультация за 18,3 млн рублей. Более 22 тыс. жительниц Кировского района смогут получать медицинскую помощь здесь.
«Новая модель женской консультации разработана с учётом принципов бережливости. Мы убрали картотеку, которая сейчас совершенно не нужна в медицинском учреждении, и перешли на электронную документацию. Обновили информационную базу, ввели электронную запись», — рассказала заместитель главного врача по акушерской и гинекологической помощи Юлия Васютинская.
Среди специалистов есть медицинский психолог и соцработник. Для мам с малышами организован детский уголок, а также продолжит работу школа подготовки к родам.
Строители отремонтировали помещение внутри, оборудовали отдельную комнату отдыха и раздевалку для персонала, а также зону ожидания для пациентов. В больницу приобрели современные гинекологические кресла и два видеокольпоскопа.