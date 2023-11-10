12:50 (мск), источник: АиФ Кузбасc
В кемеровской зоне реновации высадят более сотни елей в середине ноября
Хвойные деревья будут отделять инженерное сооружение от будущей жилой застройки.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Как сообщает администрация г. Кемерова, в областной столице в середине ноября в зоне реновации высадят более ста елей. Хвойные деревья будут отделять насосную станцию на пересечении ул. Сибиряков-Гвардейцев и Искитимской от будущей жилой застройки.
Как говорят специалисты, середина ноября — лучшее время для посадки хвойных, так как у деревьев замедляются обменные процессы и они лучше переносят посадку. Часть елей спасли весной — тогда 35 взрослых деревьев попали в зону строительства инженерных сетей по ул. Гагарина. Большую часть тогда пересадили в том же районе (возле Знаменского собора, в сквере им. Медведева, во дворах на ул. Соборной).
Также мы писали, что 650 кемеровчан, чьи дома сносили под инженерные сети в заискитимской части города, получили деньги. Из них 478 семей уже переехали в новые дома.