13:21 (мск), источник: dostup1.ru
В Челябинске до вечера 13 ноября объявлен режим «черного неба»
Напомним, ранее оно объявлялось до 16 часов пятницы.
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В Челябинске до вечера понедельника, 13 ноября, объявлен режим «черного неба», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«С 12 до 13 ноября в приземном слое атмосферы будут наблюдаться метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ», — сообщается на сайте регионального ЦГМС.
В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями с 10 часов 12 ноября до 19 часов 13-го в Челябинске, Златоусте, Карабаше, Коркино и Сатке, а также с двух ночи 12-го до 11 часов дня 13 ноября в Аше объявляется предупреждение о НМУ первой степени.
Напомним, ранее оно объявлялось до 11 часов 10 ноября в Златоусте, 16 часов в Челябинске, Карабаше и Коркино.
По информации синоптиков, ночью 11 ноября в Челябинской области будет от нуля до плюс пяти, вероятны осадки, преимущественно в виде дождя, гололедные явления.
Днем в субботу столбики термометров поднимутся на 2−7 единиц выше нуля, облачно, пройдут небольшие, местами — умеренные осадки, в основном в виде дождя, в отдельных районах будут наблюдаться гололедные явления. Ветер южный, юго-восточный с переходом на северо-западный 3−8 м/с, кое-где порывы до 13 м/с.
Ночью 12 ноября прогнозируется от минус 2 до плюс 3, небольшие, местами — умеренные осадки, преимущественно в виде дождя. Днем в воскресенье будет плюс 1−6, при переменной облачности локально возможен небольшой дождь. Ветер северной четверти 3−8 м/с.
В Челябинске ночью 11 и 12 ноября плюс 1−3, днем в субботу будет облачно, дождь и плюс 3−5, воскресенье — при переменной облачности слабый дождь и плюс 2−4.