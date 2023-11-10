14:48 (мск), источник: Клопс.ru
Горожане запечатлели сближение Луны и Венеры в небе над Калининградом
Красота оптического явления поразила местных жителей.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Калининградцы невооружённым глазом наблюдали сближение Луны и Венеры в четверг, 9 ноября. Об этом «Клопс» рассказал администратор сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области» Даниил Урсакий.
«Частоту события можно сопоставить с вхождением Луны в фазу новолуния, это очень красиво. Возможность увидеть, естественно, зависит от наличия облачности», — сообщил он.
Наш естественный спутник — Луна — сближается с другими планетами раз в 27, 3 дня. Он движется по узкому участку неба.
Горожанка Анастасия даже сняла видео. Она была в восторге от увиденного.
«Это потрясающе красиво! Снимок удалось сделать в 5:27», — говорит девушка.
Местный житель Иван тоже сделал зрелищные фотографии.
«То, что вы видели рядом с Луной — Венера», — рассказал калининградец.