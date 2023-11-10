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14:48 (мск), источник: Клопс.ru

Горожане запечатлели сближение Луны и Венеры в небе над Калининградом

Красота оптического явления поразила местных жителей.

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Источник: Погода и метеоявления в Калининградской области

Калининградцы невооружённым глазом наблюдали сближение Луны и Венеры в четверг, 9 ноября. Об этом «Клопс» рассказал администратор сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области» Даниил Урсакий.

«Частоту события можно сопоставить с вхождением Луны в фазу новолуния, это очень красиво. Возможность увидеть, естественно, зависит от наличия облачности», — сообщил он.

Наш естественный спутник — Луна — сближается с другими планетами раз в 27, 3 дня. Он движется по узкому участку неба.

Во время загрузки произошла ошибка.

Горожанка Анастасия даже сняла видео. Она была в восторге от увиденного.

«Это потрясающе красиво! Снимок удалось сделать в 5:27», — говорит девушка.

Местный житель Иван тоже сделал зрелищные фотографии.

«То, что вы видели рядом с Луной — Венера», — рассказал калининградец.

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