Что делать, если заболел в новогоднюю ночь: В Молдове ввели новые сроки страхования для обладателей индивидуального медполиса

Граждане, уплатившие до конца года обязательный страховой взнос на оказание медицинской помощи в фиксированном размере, останутся застрахованными до 31 января следующего года.
Парламент принял положение об организации системы обязательного медицинского страхования.
Это изменение необходимо, поскольку ежегодный закон о фондах обязательного медицинского страхования публикуется, как правило, в конце декабря, пишет rupor.md.
Следовательно, купившие индивидуальный страховой полис, не могут оплатить страховой взнос до Нового года или первых дней января (выходные дни). Однако этим лицам может понадобиться страховой полис на случай госпитализации.
Авторы документа также предложили не штрафовать людей, не уплативших страховой взнос в фиксированном размере до 31 марта.
Источник: actualitati.md.