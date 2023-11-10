13:18 (мск), источник: АиФ Кузбасc
В профессиональный праздник наградили 56 сотрудников ОВД Кузбасса
По количеству раскрытых преступлений кузбасская полиция находится на 10-м месте по России и на первом в Сибири.
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В День сотрудника органов внутренних дел 56 кузбассовцев получили федеральные, областные и ведомственные награды. За 5 лет уровень преступности в регионе сократился в разы, как сообщает правительство региона, а по количеству раскрытых преступлений кузбасская полиция находится на 10-м месте по России и на первом в Сибири.
Так, серебряным нагрудным знаком «Кузбасс» наградили зама начальника штаба ГУ МВД России Елену Яременко. Медаль «За особый вклад в развитие Кузбасса» I степени получил зам начальника полиции по охране общественного порядка ГУ МВД Игорь Коротков. Региональной медалью «За честь и мужество» отмечены два сотрудника, два человека получили медаль «За служение Кузбассу» и четверо — региональные медали «За веру и добро».
Наградами МВД России отмечены 26 сотрудников ведомства. Вручены и почётные грамоты от полномочного представителя Президента и от Парламента Кузбасса. Благодарности начальника ГУ МВД России по Кемеровской области объявлены 13 ветеранам ОВД.