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13:48 (мск), источник: Калининград.Ru

Строительство двух новых улиц в районе Артиллерийской в Калининграде начнут в 2024 году

Из областного бюджета выделяют 170 млн рублей.

Строительство двух новых улиц в районе Артиллерийской в Калининграде начнут в 2024 году. Стоимость работ оценили в 170 млн рублей. Соответствующая информация содержится в проекте областного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026-го.

На второй этап улицы Лучинского, которая проходит рядом с Нахимовским училищем, направят 48,2 млн рублей. Строительство Мариенко оценили в 121 млн рублей: работы начнут в 2024 году, а закончат в 2025-м.

Сейчас подрядчик завершает первый этап улицы Лучинского. Новая дорога позволит обеспечить удобный подъезд к Нахимовскому училищу.

В перспективе власти хотят построить улицу Закатную, которая обеспечит ещё один выезд с Артиллерийской на Невского. В планах также — новый участок Арсенальной. Всё это должно уменьшить пробки в растущем микрорайоне.

Улицу Артиллерийскую активно начали застраивать около десяти лет назад. С тех пор там появилось несколько крупных жилых кварталов, школа и детский сад. Застройка территории продолжается: сейчас инвесторы осваивают бывшие земли Минобороны.

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