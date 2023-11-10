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14:11 (мск), источник: Комсомольская правда

В Перми пройдет фестиваль «Союзмультфильма»

Пермяки смогут увидеть авторскую анимацию и мультфильмы.

18 и 19 ноября в Перми уже в третий раз пройдет большой анимационный праздник для детей — фестиваль «Союзмультфильма» (0+). Он состоится в кинотеатр «Синема парк Планета» (г. Пермь, шоссе Космонавтов, 162Б). Партнер фестиваля — российская анимационной студия «Союзмультфильм», основанная в 1936 году.

— Всех гостей в дни проведения Фестиваля ждут специальные показы авторской анимации и показы мультфильмов с уже знакомыми и полюбившимися героями «Союзмультфильма», — рассказали в Пермской кинокомиссии.

В частности, гости Фестиваля первыми смогут увидеть премьеру второго сезона мультсериала «Новое Простоквашино». Кроме того, они смогут посетить интерактивные представления от студии «Союзмультфильм» и поучаствовать в интеллектуальной викторине.

Также пройдут творческие мастер-классы.

Участие во всех мероприятиях абсолютно бесплатное, но требуется предварительная регистрация.

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