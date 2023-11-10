17:40 (мск), источник: Комсомольская правда
Петербургские флагштоки попали в книгу рекордов, как самые высокие
Арт-объект признан самой высокой группой флагштоков.
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Книга рекордов России официально подтвердила уникальность трех петербургских флагштоков, установленных возле парка 300-летия города. Как сообщили в пресс-службе АО «Зенит-Арена», композиция внесена в книгу рекордов России как самая высокая группа трёх флагштоков в мире. Еще одно официально зафиксированное достижение — флаг России признан самым большим в стране.
Напомним, высота трех флагштоков 179,5 метров от уровня моря. Площадь каждого из трех флагов — 2400 квадратных метров. Для сравнения, это площадь 48-ми двухкомнатных квартир. На флагштоках поднимают флаги России, Советского Союза и Российской империи.
Кстати, самыми высокими в мире наши флагштоки все-таки не являются. Выше только одно сооружение — флагшток в Новом Каире в Египте. Его высота — 202 метра. Зато Петербургские флагштоки переросли конкурента из Саудовской Аварии. Флагшток на площади Хранителя двух святынь в высоту всего 170 метров.