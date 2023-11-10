17:22 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону
Климатолог Иошпа: зима в Ростовской области будет холоднее обычного
А вот осень оказалась теплее, чем годами ранее.
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Учёный-климатолог Александр Иошпа считает, что предстоящая зима в Ростовской области будет холоднее обычного. Об этом он рассказал в интервью «Дон-ТР».
И хотя осень оказалась теплее, чем годами ранее, скоро в регион придут заморозки. А в северных районах по ночам уже фиксировались минусовые температуры.
«Всё связано с движением воздуха в атмосфере — циркуляцией. Сейчас приток идёт с юга. Субтропические и тропические массы достигают Ростова, поэтому тепло. Период немного затянулся, но катастрофического ничего нет».
Для ноября нормой считается температура на уровне 3,1 градуса. Сейчас этот показатель существенно выше нормы. Но, по расчётам исследователей, температура вскоре начнёт снижаться. Относительно тепло будет ещё около 10 дней. А вот зимой температура, считает исследователь, будет ниже климатической нормы.
Ранее мы также сообщали, что в третьей декаде ноября на Дону ожидаются снег и мокрый снег.