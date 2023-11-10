14:21 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование: 57% россиян планируют покупать гаджеты в офлайне
Лишь 7% собираются приобретать подержанные товары.
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Данные, собранные аналитиками VK Рекламы, показали, что 67% пользователей планируют до нового года купить бытовую технику и электронику. Из них больше половины (57%) собираются сделать это в офлайн-магазинах, 40% — в онлайн-магазинах, 25% — на маркетплейсах.
При этом 39% участников опроса не обращают внимания на скидки и акции. Треть опрошенных ждут распродажу «11.11», 28% — предновогодние скидки, 22% — «Черную пятницу» и 11% — «Киберпонедельник». Каждый третий респондент рассчитывает на скидку в 30−40%.
Однако, даже несмотря на наличие акций, почти каждый второй использует при покупке техники и электроники промокоды на скидку. 57% находят их на сайтах специализированных интернет-магазинов, 35% — на сайтах-агрегаторах скидок, по 27% — в соцсетях и на маркетплейсах.
23% техники приобретают технику и электронику в подарок, остальные 77% — себе. Доля тех, кто планирует дарить товары этой категории, выше в Москве и Санкт-Петербурге — 35% и 39% соответственно. И ниже в городах с населением менее 100 тысяч человек — 16%.
Разброс по сумме покупок небольшой. 40% опрошенных планируют потратить на бытовую технику и электронику от 10 до 50 тысяч рублей, 19% — от пяти до 10 тысяч рублей. Самая высокая доля пользователей, которые готовы отдать за товары категории более 100 тысяч рублей, на Урале — 18%.
Треть опрошенных будет покупать мелкую технику для дома, 27% — смартфоны и гаджеты, 23% — крупную бытовую технику, телевизоры, компьютеры и ноутбуки — по 17% соответственно. Респонденты 16−24 лет активнее других планируют приобретать смартфоны и гаджеты — 43%, а также компьютеры и ноутбуки — 32%.
93% будут покупать новую технику и только 7% — подержанную. Доля последних выше в Санкт-Петербурге — 23%. В опросе VK Рекламы приняли участие более двух тысяч респондентов.