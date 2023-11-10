14:48 (мск), источник: АиФ Пермь
Бизнес-омбудсмен Борис Титов вступился за задержанного пермяка Шабутдинова
Известный блогер арестован по подозрению в мошенничестве.
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Бизнес-омбудсмен при президенте РФ Борис Титов вступился за задержанного по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере пермяка Аяза Шабутдинова, сообщает «Ъ-Прикамье».
Он заявил, что нашёл нарушения в уголовном преследовании блогера-миллиардера.
По мнению Уполномоченного по защите прав предпринимателей в РФ Бориса Титова, в основе этого уголовного дела лежат гражданские споры, которые сейчас находятся на стадии рассмотрения судов, а адвокаты блогера и его коммерческой структуры, а также сами бизнесмены, могли быть ущемлены в своих правах в ходе обысков. При этом следствие продолжает принимать заявления от клиентов, обманутых блогером.
К Борису Титову обратились представители компании «Лайк Центр», которая была основана предпринимателем из Перми Аязом Шабутдиновым. Они рассказали, что основанием для возбуждения уголовного дела стало обращение в полициюодной из клиенток «Лайк Центра». В нём сообщалось о ущербе в1,9 млн рублей. Эта сумма сложилась не только из суммы, переведенной в адрес «Лайк Центра», но и из компенсации морального вреда, а также расходов, которые она понесла в ходе гражданского судопроизводства.
Клиентка и группа компаний «Лайк» заключили договор возмездного оказания услуг в июне 2019 года, передаёт издание. Исполнитель был обязан оказать заказчику информационно-консультационные услуги по вопросам ведения бизнеса. Но позже у клиентка оказалась недовальна качеством и объёмом оказанных услуг. А в октябре 2020 года она обратилась в суд с требованием о расторжении договора и возврате денег. Разбирательство до сих пор продолжается в Пресненском райсуде Москвы. Сумма требований аналогична — 1,9 млн рублей. Всего потерпевших по уголовному делу сейчас восемь.
Борис Титов пояснил, что «болевых точек» в этой истории просматривается сразу несколько. Во-первых, по его словам, слабым местом можно считать криминализацию отношений в рамках договора оказания услуг. Насколько обоснованы претензии клиентов, сейчас разбирается суд.
При этом следствие по неясным причинам определило, что образовательные программы Шабутдинова не способствовали осуществлению предпринимательской деятельности и получению высокого дохода, при этом, что информации о каких-либо привлеченных специалистах или экспертных заключениях по делу нет, добавил бизнес-омбудсмен.
Кроме того, в обращении сотрудников «Лайк Центра» указано что в ходе обыска в помещение не пустили адвокатов — к ним применили физическую силу, а у сотрудников изъяли всю компьютерную технику, компьютеры и сотовые телефоны, флеш-накопители, учредительные документы, документацию и так далее.
Меру пресечения блогеру в виде ареста бизнес-омбудсмен назвал «очевидно чрезмерной», подчеркнув, что в этом случае правоохранители не учли «предпринимательский состав» инкриминируемого преступления. Если всё дело в опасении, что подозреваемый может покинуть страну, не дожидаясь приговора, можно найти другие гораздо более щадящие средства принуждения, помимо СИЗО".
Правозащитник выразил намерение детально разобраться в этом деле.
Защита арестанта обжаловала в Мосгорсуде избранную ему меру пресечения, добавляет издание. А следователи продолжают принимать заявления от потенциальных потерпевших.
Напомним, блогер и миллиардер Аяз Шабутдинов с детства жил в посёлке Куеда Пермского края. Повзрослев, он начал заниматься бизнесом, заработав миллиардное состояние. В основном он был известен как блогер. Последние годы Шабаутдинов жил в Москве, продавал курсы по зарабатыванию денег в соцсетях. 3 ноября его задержали. Поводом этому стали заявления учеников, купивших его программы обучения. В отношении Шабутдинова были возбуждены несколько уголовных дел по статье «Мошенничество». Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, приняв во внимание доводы о том, что обвиняемый в мошенничестве блогер может скрыться.