15:06 (мск), источник: МК.RU Екатеринбург
Началась проверка из-за тараканов в столовой школы Екатеринбурга
Прокуратура начала проверку публикаций СМИ об обнаружении в столовой школы № 156 Екатеринбурга тараканов.
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Об этом сообщают в пресс-службе ведомства по Свердловской области.
Кроме насекомых в столовой школы, по предварительным данным, нарушаются и другие требования санитарного законодательства.
Организацию питания в столовой школы № 156 прокуратура проверит с привлечением специалистов Роспотребнадзора.
«По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — добавили в ведомстве.
«МК-Урал» ранее писал, что посетители ресторана «Вкусно — и точка», который располагается в Екатеринбурге на улице Малышева, заметили в заведении тараканов.
На записи видно, что тараканы бегают по мебели в зале, а также рядом с кухней.