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15:06 (мск), источник: МК.RU Екатеринбург

Началась проверка из-за тараканов в столовой школы Екатеринбурга

Прокуратура начала проверку публикаций СМИ об обнаружении в столовой школы № 156 Екатеринбурга тараканов.

Об этом сообщают в пресс-службе ведомства по Свердловской области.

Кроме насекомых в столовой школы, по предварительным данным, нарушаются и другие требования санитарного законодательства.

Организацию питания в столовой школы № 156 прокуратура проверит с привлечением специалистов Роспотребнадзора.

«По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — добавили в ведомстве.

«МК-Урал» ранее писал, что посетители ресторана «Вкусно — и точка», который располагается в Екатеринбурге на улице Малышева, заметили в заведении тараканов.

На записи видно, что тараканы бегают по мебели в зале, а также рядом с кухней.

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