15:26 (мск), источник: ИА Башинформ
Сотрудники МВД Башкирии возложили цветы к «Уфимскому городовому»
В Уфе руководители МВД Башкирии почтили память сотрудников органов внутренних дел, павших при несении службы.
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Участники церемонии возложили цветы к скульптуре «Уфимский городовой» на улице Ленина. Вместе с представителями МВД в церемонии приняли участие председатель общественного совета при МВД по РБ Рафаил Диваев и председатель ветеранской организации ОВД РБ Ришат Юсупов.
Скульптуру уфимского художника Ханифа Хабибрахманова открыли в 2018 году. В памятнике воплощен собирательный образ стража правопорядка. Для его создания скульптор ознакомился с архивными фотографиями тех лет и историческими артефактами, находящимися в музее МВД республики. На постаменте в виде свитка размещен текст из устава Главного магистрата 1721 года: «Полиция есть душа гражданства и всех добрых порядков…».
Напомним, сегодня, 10 ноября, отмечается День сотрудника органов внутренних дел. Ранее с профессиональным праздником полицейских поздравлял Глава Башкирии.